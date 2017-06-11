أطلقت شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده، الموزع الحصري لسيارات شفروليه في الكويت، حملة «جرب قيادتها وانطلق بفعل الخير» بالتعاون مع مؤسسة الرحمة العالمية الخيرية، حيث ستقوم الشركة بالتبرع باسم كل عميل وزائر يقوم بتجربة قيادة أي من موديلات شفروليه في أي من معارضها وذلك لصالح مؤسسة الرحمة العالمية الخيرية.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من المبادرات الخيرية التي أطلقتها شفروليه الغانم قبل حلول شهر رمضان المبارك وخلاله، وذلك كجزء من استراتيجيتها المجتمعية التي تستهدف مساعدة مختلف الشرائح من المجتمع إيمانا بضرورة المساهمات الخيرية والمجتمعية في مساعدة الأفراد المحتاجين وإضافة القيمة الإيجابية للمجتمع الذي تخدمه الشركة.

تدعو شفروليه الغانم الجميع في الكويت، سواء كانوا يبحثون لشراء سيارة أحلامهم أو لتجربة الفخامة والتكنولوجيا المتقدمة في سيارات شفروليه، إلى تجربة القيادة والمساعدة في زيادة عدد التبرعات التي ستذهب نحو بناء المشاريع الخيرية حيث تمتد الحملة لغاية نهاية شهر العطاء وذلك في جميع معارض شفروليه الغانم الكائنة في الشويخ، الري «صفاة الغانم»، شرق، الفحيحيل والأحمدي.

ويحصل جميع عملاء شفروليه الغانم لدى شراء سيارة على خدمات برنامج «تعهد شفروليه» حصريا من شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده، والذي يوفر لهم الاطمئنان وراحة البال بوجود أكبر مركز خدمة في العالم والمزود بكافة المعدات والنظم الحديثة للصيانة على أيدي فريق فني عالي الكفاءة لتقديم الخدمة المبنية على 4 ركائز هي التنافسية والشفافية في القيمة والأجور (وخاصة لسيارات الدفع الرباعي)، خدمة الحجز للخدمة في نفس اليوم، الجودة في الخدمة من خلال فريق فني معتمد وعالي الكفاءة، وتوفير ضمان 3 سنوات أو 100.000 كيلومترا مع خدمة المساعدة على الطريق 4 سنوات 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.