احتفالا بالشهر الكريم، شهر الخير والعطاء، اختارت شركة الغانم موتورز، الوكيل الحصري في الكويت لمنتجات هوندا من سيارات ودراجات ومعدات بحرية، أن تقدم لعملائها ومحبي سياراتها أقوى عروض السخاء وذلك بإطلاق أقل الأسعار ولأول مرة على سيارة هوندا أكورد 2017 وسيارة هوندا سيفيك 2017 الجديدة بالكامل.



وتحظى هاتان السيارتان بإقبال متزايد في الكويت لما تمثلانه من أروع إبداعات التصميم الهندسي والرفاهية والأداء بين جميع السيارات في نفس الفئة.



ويزيد على هذه المزايا، سعر مخفض وخاص فقط خلال الشهر الكريم.

هوندا أكورد 2017

تم تصميم السيارة بروح مبدعة ابتداء من الشبك الأمامي الذي يوحي بالقوة والتحديد، وانتهاء بالهيكل الخارجي مع ملاحظة الشكل الايروديناميكي والذي يخفف مقاومة الهواء وكذلك ثبات السيارة ما يعزز أداء الحماية في حالات التصادم.



وتعتبر المقصورة الداخلية من أجمل الإبداعات التي تم فيها التركيز على الراحة، المزايا العملية، والدقة الجمالية بين جميع سيارات السيدان المتوسطة الحجم.



ويعكس التصميم الداخلي تلك الانسيابية التي تتصف بها السيارة في شكل المقاعد وعجلة القيادة وتصميم ذراع ناقل الحركة مع الاهتمام بتوظيف الجلد لإضافة المزيد من الأناقة للمقصورة.



وتوفر عجلة القيادة إمكانات عديدة تعزز التحكم لقائد السيارة مثل الرد على الاتصالات الواردة، والتحكم بالموسيقى.



كما تضم السيارة ميزة حفظ الذاكرة لوضعية مقعد السائق الذي يمكن تعديل وضعيته في 10 اتجاهات مع وجود مفتاحين أو زرين خاصين بحفظ الوضعية المناسبة لقائد السيارة.



كما يضم المكيف إمكانية توزيع التبريد بدرجتي حرارة مختلفتين للسائق والمرافق إضافة لسهولة استخدام فتحة السقف الكبيرة.

أما الأنظمة التكنولوجية المتطورة التي توفرها هوندا أكورد الجديدة فهي تقنيات استشعار متطورة وحساسة جدا تشمل نظام فرامل تخفيف قوة التصادم CMBS للمساعدة على توقف السيارة في حالة استشعار إمكانية حادث، ونظام المساعدة للسير في نفس المسار LKAS وخاصة عند انحراف السيارة من دون تشغيل نظام الانعطاف، ونظام تثبيت السرعة التوافقي ACC الذي يقيس المسافة مع السيارة التي في المقدمة لضمان السلامة، ونظام تخفيف حدة الانحراف عن مسار السير RDM.

هوندا سيفيك الجديدة كليا

استطاعت هوندا سيفيك 2017 أن تضع معايير جديدة ورفيعة المستوى للسيارات المدمجة من حيث التصميم الراقي والأداء القوي، حيث جاءت هندستها الخارجية بخطوط رشيقة تعطي مظهرا رياضيا للسيارة، إضافة الى تطور صناعي في بناء هذه السيارة من حيث معدل الوزن إلى قوة المحرك واستجابة نظام التعليق وناقل الحركة لينعم قائدها بقيادة ممتعة وتحكم كامل.

أما المقصورة الداخلية، فهي أكبر رحابة مع ما توفره من مواصفات وتجهيزات الترفيه والسلامة كالتكييف الثنائي الذي يتيح التحكم بدرجتي حرارة وبرودة مختلفتين للسائق والمرافق.



ولتعزيز السهولة والتحكم، توفر السيارة لقائدها مرايا جانبية بتحكم كهربائي مع وجود مصابيح الانعطاف LED على أسفل هذه المرايا.



أما التحكم بالرؤية سواء في الضباب أو العواصف الرملية فهو أسهل مع وجود مصابيح الضباب القوية التي تعززها إنارة أمامية بمصابيح LED.

وتضم التقنيات المطورة في السيارة نظام ركن الكهربائي، نظام دخول السيارة من دون مفتاح، زر تشغيل المحرك، شاشة 7 تعمل باللمس وغيرها من التحديثات المميزة التي تجعل من قيادة هوندا سيفيك متعة تستهوي جميع الشباب الذين يبحثون عن سيارة أنيقة وعصرية تعكس أسلوب حياتهم.