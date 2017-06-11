كاديلاك الغانم تعرض أحدث موديلات 2017 في القاعة بما في ذلك ATS وCTS وإسكاليد وXT5

بمناسبة الشهر الفضيل تقوم شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات كاديلاك في الكويت، برعاية القاعة الرمضانية السنوية الفاخرة «قاعة بدرية» في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة.

وتقدم الخيمة التي ترعاها كاديلاك الغانم أجواء رمضانية فريدة تسمح للضيوف بالاحتفال مع عائلاتهم وأصدقائهم بالروح الحقيقية للشهر المبارك والاستمتاع بتجربة رائعة وسط مجموعة مختارة من المأكولات وتجربة الضيافة الاستثنائية للفندق خمس نجوم.

وكجزء من الرعاية، تعرض كاديلاك الغانم أحدث موديلات سيارات عام 2017 في القاعة، بما في ذلك سيارة ATS وCTS وإسكاليد وXT5.



وقد أطلقت كاديلاك الغانم كذلك عروض حصرية على هذه السيارات خلال الشهر الفضيل.



ويحصل العملاء الذين يشترون سيارة ATS 2017 على أربع دفعات وتأمين ذهبي مجاني لمدة سنة واحدة، في حين يحصل العملاء الذين يشترون سيارة CTS 2017 على 2000 دينار فوق أعلى تثمين أو خصم إضافي 2000 دينار أما بالنسبة لمشتري سيارة إسكاليد 2017، تقدم كاديلاك الغانم للعملاء ستة أقساط أو خصم بقيمة ألف دينار كويتي أو تأمين ذهبي مجاني لمدة سنة واحدة.



وسيحصل العملاء الذين يشترون سيارة XT5 على أول ستة أقساط مدفوعة من قبل كاديلاك الغانم.

بالإضافة إلى هذه العروض الحصرية، تشجع كاديلاك الغانم العملاء على المشاركة في حملتها على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على فرصة الفوز بليلتين إقامة في إحدى غرف الجراند ديلوكس في فندق جميرا وقسائم اشتراك في النادي الصحي للفندق.



لفرصة الفوز، يمكن للعملاء زيارة عرض سيارات كاديلاك في فندق جميرا، ومن ثم التقاط صورة للسيارة المعروضة وذكر @cadillacalghanim وهاشتاج #CadillacAlghanim.

ومنذ وصولها الواعد إلى الكويت، قامت كاديلاك بدفع حدود التصميم والهندسة في البلاد دون توقف، وحصلت على العديد من التقدير وحازت مكانتها المميزة الحالية بفضل التعاون الرائد مع شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده للسيارات، الموزع الحصري لشركة كاديلاك في الكويت، والتي تأسست في عام 1932، حيث أصبح اليوم تراثها الغني وخدماتها مرادفة بالريادة السوقية التي بنيت بشكل حاسم من خلال الثقة والنجاح بفضل الشراكات مع العلامات التجارية الدولية.

وحافظت كاديلاك على ريادتها في عالم الفخامة من خلال التطوير الدائم من قبل الشركة الأم - جنرال موتورز- ومن وكيلها في الكويت وذلك بالارتقاء الدائم بمعايير الفخامة والرفاهية لجميع موديلات كاديلاك، ابتداء بالإبداع الفني في تصميم الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية للسيارة، وانتهاء بالمواصفات والمزايا والخدمة لتمنح قائد هذه السيارة إحساسا أكثر بالتفرد، ولتكون جزءا من أسلوب الحياة العصرية والفخمة.

وتوفر شركة يوسف أحمد كاديلاك الغانم لهذه العلامة الفاخرة كل المرافق والخدمات المناسبة حيث بنت الشركة أحدث وأضخم مركز خدمة في العالم بوجود فريق من أكفأ المهندسين والفنيين، وباستخدام أحدث تجهيزات ومعدات الصيانة والخدمة، إضافة إلى أسلوب الخدمة الذي يدرك كيف يتعامل مع عملاء كاديلاك بطريقة تمنحهم التميز والخصوصية ليكون رضائهم إضافة جديدة إلى سجل كاديلاك الغني بالنجاحات في الكويت.