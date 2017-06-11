أطلقت شركة البحرين للصيرفة (BEC)، وهي شركة متخصصة في صناعة تحويل الأموال عالميا فضلا عن تحويل العملات، أحدث حملاتها الترويجية «شركة البحرين للصيرفة بونانزا».



وتتكون الحملة من خمسة سحوبات على الجوائز، وسوف تجرى السحوبات في 18 يونيو و9 و27 يوليو و16 أغسطس و5 سبتمبر من العام 2017، حيث سيفوز عميل واحد محظوظ بسيارة شيري E5 جديدة، بالإضافة إلى العملاء المحظوظين الذين سيفوزون بعشرين عملة ذهبية تزن كل منها 4 غرامات في كل سحب.



وبدءا من 28 مايو إلى 5 سبتمبر 2017، سوف تكون الحملة مفتوحة لجميع العملاء الذين يقومون بإجراء أي تحويلات نقدية أو معاملات لصرف العملات من أحد فروع الشركة البالغ عددها ما يزيد على 40 فرعا، بالإضافة إلى العملاء الذي يرسلون الأموال عبر الإنترنت من خلال خدمة تحويل الأموال الآمنة عبر الإنترنت لشركة البحرين للصيرفة «شركة البحرين للصيرفة على الإنترنت»، فسوف يكونون مؤهلين أيضا للمشاركة في السحب.



وسوف يتم إدخال العملاء في سحب الجوائز عن المعاملات التي تجرى بين كل تاريخ سحب طوال فترة الحملة.



وبهذه المناسبة، علق ماثيو فارجيس المدير العام لـ «شركة البحرين للصيرفة» على الحملة قائلا: ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، يسرنا نشر هذا الخبر السار بين عملائنا ومكافئة لهم على ولائهم لنا من خلال منحهم فرصة الفوز بجوائز متميزة.



ونود أن نغتنم هذه الفرصة لنتمنى لعملائنا وأسرهم أن يهل عليهم شهر رمضان الكريم وهم في أسعد حال.



وتمتلك شركة البحرين للصيرفة حاليا ما يزيد على 42 فرعا في جميع أنحاء الكويت، ومتخصصين في إرسال الأموال في جميع أنحاء العالم بأمان وبسرعة إلى ما يزيد على 64 ألف موقع في 30 دولة من خلال منتجها الخاص لتحويل الأموال - EzRemit.



ويمتد نطاقها عالميا إلى ما يزيد على 200 دولة من خلال شراكتها مع MoneyGram شركة تحويل الأموال الدولية.