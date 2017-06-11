الإدارة العليا شرحت الرؤية المستقبلية وأولويات الشركة خلال المرحلة المقبلة

احتفالا بشهر رمضان المبارك، نظمت الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني الرسمي للكويت، غبقة رمضانية بحضور عدد كبير من موظفيها وذلك في المقر الرئيسي للشركة.

وكان الحفل برعاية وحضور كل من سامي فهد الرشيد، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، وإبراهيم الخزام الرئيس التنفيذي للشركة. كما شارك في الغبقة الرمضانية م.عماد الجلوي نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي الإدارة العامة للطيران المدني. ونظمت الغبقة الرمضانية والتي تقام لأول مرة بإشراف دائرة المسؤولية الاجتماعية المؤسسية بالخطوط الجوية الكويتية. وشهدت الغبقة الرمضانية مشاركة كبيرة من موظفي الكويتية، حيث شملت الأمسية الرمضانية حوارا مفتوحا متبادلا فيما بين الادارة العليا والموظفين الحضور تم فيه الرد على بعض الاستفسارات الواردة من الموظفين مع شرح للرؤية المستقبلية والأولويات التي لدى ادارة الشركة الجديدة خلال المرحلة المقبلة.

وتعليقا على الأمسية الرمضانية، قال مدير دائرة المسؤولية الاجتماعية فايز العنزي: إلى جانب الاحتفاء بقيم شهر رمضان المبارك، شكلت الأمسية فرصة للموظفين لمناقشة العديد من الشؤون مع الادارة العليا للخطوط الجوية الكويتية. كما اطلع الحضور على العديد من التطورات في خطة تطوير الشركة الاستراتيجية، مما عزز من نجاح هذا اللقاء الرمضاني، مقدما الشكر لمجلس الادارة على اقامة هذه الليلة، مشيدا برغبة رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي على الحوار وتبادل وجهات النظر مع سائر الموظفين من مختلف قطاعات الشركة.