الهدف هو تمكين فريق العمل من تسريع التواصل عبر محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي

وقعت وكالة TBWARAAD اتفاقية شراكة استراتيجية مع عملاقة شركات التكنولوجيا جوجل لتدريب فريق عمل الوكالة على تسريع التواصل عبر محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، وقد امتدت ورشة العمل الأولى على مدى أربعة أيام في ACADEMY GOOGLE بدبي بمشاركة مجموعات من العاملين في فروع وكالة TBWARAAD في كل من بيروت والدوحة ودبي والجزائر والسعودية والكويت.

تمهيدا لهذه الشراكة علق رضا رعد المدير العام التنفيذي للوكالة قائلا إن وكالتنا قد أنشئت لتغير قواعد العمل الإعلاني في الأسواق العربية وواحدة من ضروريات التغيير هي الاستغناء عن الأنماط والأساليب والإستراتيجيات التي كانت قد أعطت نتائجها في وقتها، ومر عليها الزمن.

وتابع رعد قائلا إن العلامات التجارية اليوم مضطرة للتواصل بسرعة البرق التي تحتمها ثقافة التواصل الرقمي الذي أصبح العملة السائدة حاليا.



لذلك فإن الشراكة مع جوجل هي خيارنا الأمثل لتحقيق الأهداف التي كنا قد استشفينا حتمية تحولها الى إمكانيات لا تفوت للتواصل بين علامات القرن الواحد والعشرون وجماهيرها من المعجبين والمستهلكين.

وقد علق اسكندر برونوري المسؤول عن الإبداع في جوجل الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا قائلا: تتعاون جوجل في منطقة الشرق الأوسط مع نخبة من الشركات التي عرفت بتفكيرها المستقبلي وبمستواها الإبداعي الممكن تحويله بسهولة الى الطريق الرقمي السريع في أسواق العالم العربي.



لذلك فنحن نرحب بانضمام وكالة TBWARAAD لشركائنا ونتطلع الى تعاون مثمر يعود على مؤسستينا بالكثير من الإفادة.

هذه الشراكة الإستراتيجية أخذت شكل حل مفصل بدأ في شهر نيسان هذه السنة بورشة عمل شارك فيها 40 من صناع عملية الإبداع في TBWARAAD وعدد من إداريو جوجل وشركائها الآخرون وقد أطلق على ورشة العمل هذه اسم GOOGLE All-Star Academy.

وتابع المشاركون أساليب تسريع الحلول الرقمية على الصعيد الإقليمي وذلك عن طريق تعرفهم ومراجعتهم لقاعدة البيانات في جوجل، وعدد من الشركات المتخصصة التي شاركت في عملية التدريب مثل MENA CATS، Contagious، The Zoo، Media Monks.

ورشة العمل الأولى هذه ستليها دورات أخرى ستساعد وكالة TBWARAAD على ابتكار الأفكار الكبيرة وطرحها على الجمهور المناسب في الوقت المناسب، وسيتوالى التعاون بين جوجل وTBWARAAD على مستويات متعددة بالإضافة الى التدريب، وهذا سيشمل تبادل النتائج للحملات الناجحة من كلا الطرفين.