القطامي: تمكنا من إعالة أكثر من 1000 أسرة متعففة وتوفير تموين غذائي يكفي لأكثر من شهر

فـــي إطــــــار التزام شـــركة علي الغانم وأولاده للسيارات الدائم تجاه المجتمـــع الكويتي، قام فريق الشركة للأعمال الإنسانيـــة بالتعاون مع جمعية السلام بتجهيز وتوزيع إفطارات عينية تموينية على أكثر من 1100 عائلة متعففة داخل الكويت خلال شهر رمضان الفضيل.



وكانـت الحملة التموينية قد بدأت يوم الأحد 4 يونيو وانتهت يــوم الأربعاء 7 يونيو 2017.

وشملت الحزمات التموينية العديد من المواد الغذائية الأساسية لكل بيت، بما في ذلك أجود أنواع الأرز والسكر والزيت النباتي والدقيق والحبوب والتمر، حيث ساهمت جمعية السلام بتوصيلها إلى العائلات المتعففة في مختلف أنحاء الكويت.

وقال يوسف القطامي، المدير العام لشركة علي الغانم بتأسيس وأولاده للسيارات: في شهر الخير، لا بد أن نتبنى كشركة ملتزمة بمسؤوليتها الاجتماعية مبادرات تحدث فرقا فـــي حياــــة الأســر المحتاجة في الكويت، وبفضل التعاون المثمـــر مع جمعية السلام ومشــــاركة نفتخـــر بها من عشرات المتطوعين والمتطوعات من الكويت تمكنا من إعالة أكثر من ألف أسرة متعففة وتوفير تموين غذائي يكفي هذه الأسر لأكثــــر من شهــــر، ونشكر المولى عز وجل علـــى نعمة العطـــاء ونتقـــدم بجزيل الشكــــر إلى جمعية السلام ولكـــل شبـــاب وشابـــات الكويـــت الذيـــن ساهموا في إنجـــاز هذا العمل.