البنية التحتية أبرز المحاور بـ 6 مشاريع وتكلفة 7 مليارات دينار

إضافة 9 مشروعات جديدة خلال مايو بتكلفة استثمارية 43 مليون دينار

«اقتصاد متنوع مستدام» أعلى المحاور بتكلفة 11 مليار دينار

مصطفى صالح

تتسع دائرة خطة التنمية «كويت جديدة 2035» لتشمل مشروعات جديدة تتم اضافتها الى المشروعات القائمة بالفعل، وهو ما زاد عدد المشروعات ليصل الى 61 مشروعا بتكلفة اجمالية تخطت الـ 20 مليار دينار منها ما هو قائم ويستهدف الانتهاء منه خلال العام الحالي، فيما تتركز مشروعات الخطة المعلنة حتى الآن في الفترة الزمنية 2018 - 2020 في إشارة الى احتمالية اضافة مشروعات الى الخطة بشكل دائم حسب انطلاق الأعمال ليتم رصدها، وذلك بحسب بيانات موقع نيو كويت.



في رصد لوحدة الأبحاث الاقتصادية بجريدة «الأنباء» لتطور مشاريع خطة التنمية «كويت جديدة 2035» خلال مايو، يتبين دخول مشاريع جديدة الى الخطة في مقابل خروج مشروع منها، بالإضافة الى التعديل بالجدول الزمني لانتهاء بعض المشاريع.



وقد تمت اضافة مشروع استكمال عدد 14 ناديا رياضيا وهو ما يتضمن 15 مشروعا فرعيا ضمن مشروعات الخطة حسب الإحصائيات الموضحة في الانفوغراف المرفق، وفيما يلي التفاصيل:

٭ خلال العام الحالي يستهدف الانتهاء من إنجاز 5 مشاريع بتكلفة إجمالية 204 ملايين دينار، ووصل متوسط نسبة الإنجاز بهذه المشاريع مجتمعة الى 50%. وجاءت أعلى نسبة إنجاز بمشروع مجمع أحواض سباحة بنادي خيطان الرياضي مسجلا 86%، فيما كانت أقل نسبة إنجاز بمشروع مبنى جديد بمستشفى الأمراض السارية مسجلا 18%.



٭ هناك 19 مشروعا يستهدف الانتهاء من إنجازها خلال 2018 بتكلفة إجمالية 6 مليارات دينار، ووصل متوسط نسبة الانجاز بهذه المشاريع مجتمعة الى 34%. وجاءت أعلى نسبة إنجاز بمشروع الوقود البيئي مسجلا 81%، فيما كانت أقل نسبة إنجاز بمشروع شبكة الأمان الاجتماعي حيث لم يكن هناك انجاز بذلك المشروع حتى الآن حسب نسبة الانجاز المذكورة بالموقع.



٭ في عام 2019 يستهدف الانتهاء من إنجاز 11 مشروع بتكلفة إجمالية 10.5 مليارات دينار، ووصل متوسط نسبة الإنجاز بهذه المشاريع مجتمعة الى 26%. وجاءت أعلى نسبة إنجاز بمشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه مسجلا 56%، فيما كانت أقل نسبة إنجاز بمشروع دعم وتطوير نظام الملكية العقارية الذي لم تذكر له نسبة إنجاز حسب بيانات الموقع.



٭ من المستهدف أن يشهد عام 2020 الانتهاء من إنجاز 33 مشروع، بتكلفة إجمالية 600 مليون دينار، ووصل متوسط نسبة الانجاز بهذه المشاريع مجتمعة الى 38%.وجاءت أعلى نسبة إنجاز بمشروع التوسع في خدمات التدخل المبكر للأطفال المعاقين بانتهائه مسجلا 100%، فيما كانت أقل نسبة إنجاز بمشروعي اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين وتغيير ثقافة المواطن الكويتي، واللذين لم يذكر لهما نسبة انجاز حسب بيانات الموقع.



مكانة دولية متميزة

تبلغ التكلفة الاجمالية لمشاريع المحور الاول 24 مليون دينار، وهو يتكون من 7 مشاريع بمتوسط نسبة انجاز 57%، وينتهي آخر مشروع بالمحور في 2020. ولم تشهد مشروعات هذا المحور أي تقدم بنسب انجازها خلال مايو الماضي.



بنية تحتية متطورة

تبلغ التكلفة الاجمالية لمشاريع هذا المحور 7 مليارات دينار، وهو يتكون من 6 مشاريع بمتوسط نسبة انجاز 39%، وينتهي آخر مشروع بالمحور في 2022. ولم تشهد مشروعات هذا المحور أي تقدم بنسب انجازها خلال مايو الماضي.



رأسمال بشري إبداعي

تبلغ التكلفة الاجمالية لمشاريع هذا المحور 360 مليون دينار، وهو يتكون من 38 مشروعا، بمتوسط نسبة انجاز 24%، وينتهي آخر مشروع بالمحور في 2023. وقد شهد هذا المحور خلال مايو الماضي تغيرا بمتوسط نسب الانجاز بمشاريعه مقارنة مع ابريل الماضي بنسبة 8%.

كما شهد اضافة 24 مشروعا جديدا لمشروعاته، منها 9 مشاريع جديدة بتكلفة اجمالية 43 مليون دينار، فيما كانت الـ 15 مشروعا الاخرى ضمن مشروع استكمال عدد 14 ناديا رياضيا بتكلفة اجمالية 90 مليون دينار.وسجل مشروع المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم، بتكلفة 182 مليون دينار، معدل نمو سلبي خلال مايو بالمقارنة مع ابريل بتراجع 6%.



إدارة حكومية فاعلة

تبلغ التكلفة الاجمالية لمشاريع هذا المحور 20 مليون دينار، وهو يتكون من 3 مشاريع بمتوسط نسبة انجاز 39%، وينتهي آخر مشروع بالمحور في 2020. وقد شهد هذا المحور تسجيل مشروع مراجعة وتحديث المخطط الهيكلي للدولة وإنشاء المرصد الحضري، بتكلفة 3.2 ملايين دينار، لمعدل نمو سلبي خلال مايو بالمقارنة مع ابريل بتراجع 5%.



رعاية صحية عالية

تبلغ التكلفة الإجمالية لمشاريع هذا المحور 900 مليون دينار، وهو يتكون من 9 مشاريع بمتوسط نسبة انجاز 34%، وينتهي آخر مشروع بالمحور في 2023. وقد شهد هذا المحور تسجيل مشروعي تطوير خدمات الصحة المهنية، بتكلفة 70 ألف دينار، والوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير السارية، بتكلفة مليون دينار، لمعدل نمو سلبي خلال مايو بالمقارنة مع ابريل بتراجع 3% و23% على التوالي.



اقتصاد متنوع مستدام

تبلـغ التكلفـة الإجمالية لمشاريع هذا المحور 11 مليار دينار، وهو يتكون من 9 مشاريع بمتوسط نسبة انجاز 41%، وينتهي آخر مشروع بالمحور في 2020. وقد شهد هذا المحور تسجيل مشروع توظيف مخرجات البحث العلمي والاستفادة من هذه المخرجات وتسويقه، بتكلفة 450 ألف دينار، لمعدل نمو سلبي خلال مايو بالمقارنة مع ابريل بتراجع 11%.



بيئة معيشية مستدامة

تبلــغ التكلفــة الاجمالية لمشاريع هذا المحور 600 مليون دينار، وهو يتكون من 4 مشاريع بمتوسط نسبة انجاز 43%، وينتهي آخر مشروع بالمحور في 2021. ولم تشهد مشروعات هذا المحور أي تقدم بنسب انجازها خلال مايو الماضي.

تعديل الجدول الزمني لـ 9 مشروعات

أظهر رصد مشاريع خطة «كويت جديدة 2035» خلال مايو الماضي، تعديل الجدول الزمني لانتهاء عدد 9 مشاريع بمحاور الخطة المختلفة، وذلك كما يلي:

٭ المحور الثاني: تم تعديل الجدول الزمني لانتهاء مشروعين، هما: شبكة السكك الحديد، بتكلفة 922 مليون دينار، حيث سيكون الانتهاء منه في 2018 بدلا من 2017، ومشروع أنظمة النقل السريع- مترو الكويت، بتكلفة 3.4 مليارات دينار، حيث سيكون الانتهاء منه في 2019 بدلا من 2018.

٭ المحور الثالث: تم تعديل الجدول الزمني لانتهاء مشروعين، هما: مبنى وحدة رعاية المسنين بمنطقة حولي، بتكلفة 1.9 مليون دينار، حيث سيكون الانتهاء منه في 2018 بدلا من 2019، ومشروع وحدة رعاية المسنين بأشبيلية، بتكلفة 4 ملايين دينار، حيث سيكون الانتهاء منه في 2018 بدلا من 2019.

٭ المحور الرابع: تم تعديل الجدول الزمني لانتهاء مشروع مراجعة وتحديث المخطط الهيكلي للدولة وإنشاء المرصد الحضري، بتكلفة 3.2 ملايين دينار، حيث سيكون الانتهاء منه في 2019 بدلا من 2018.

٭ المحور الخامس: تم تعديل الجدول الزمني لانتهاء مشروع مبنى جديد بمستشفى ابن سينا، بتكلفة 100 مليون دينار، حيث سيكون الانتهاء منه في 2022 بدلا من 2021.

٭ المحور السادس: تم تعديل الجدول الزمني لانتهاء مشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، بتكلفة 1.1 مليار دينار، حيث سيكون الانتهاء منه في 2019 بدلا من 2017.

٭ المحور السابع: تم تعديل الجدول الزمني لانتهاء مشروعين، هما: معالجة النفايات البلدية الصلبة - موقع كبد، بتكلفة 230 مليون دينار، حيث سيكون الانتهاء منه في 2018 بدلا من 2031، ومشروع مراقبة الملوثات المنبعثة من المصادر (الثابتة والمتحركة) وتطوير برنامج المراقبة وتحسين جودة الهواء، بتكلفة 712 ألف دينار، حيث سيكون الانتهاء منه في 2020 بدلا من 2019.

9 مشاريع جديدة بالخطة.. ومشروع خارجها

من خلال رصد وحدة الابحاث الاقتصادية بجريدة «الأنباء» لمحاور خطة التنمية «كويت جديدة 2035»، تبين دخول 9 مشاريع جديدة بالمحور الثالث «رأسمال بشري إبداعي»، بتكلفة 43 مليون دينار، وهي: منظومة المؤهلات المهنية، وتأسيس مركز المهارات، وإنشاء المركز الوطني لتشخيص وقياس الإعاقة، وإنشاء مركز التميز الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الثانية، وبرنامج تعزيز المواطنة والوحدة الوطنية للشباب الكويتي، والاختبارات الوطنية للقبول الجامعي، واكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين، وبرنامج متخصص حول مكافحة المنشطات والهرمونات في المجال الرياضي، واستراتيجية تنمية القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

فيما شهد المحور السادس «اقتصاد متنوع مستدام» خروج مشروع إنشاء حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتكلفة 5.3 ملايين دينار، من الخطة خلال ابريل الماضي، حيث كان مقرر الانتهاء منه في 2020.