أعلن مكتب ASAR ـ الرويح وشركاه، عن تقديمة المشورة القانونية لكل من سيتي جروب جلوبال ماركيتس ليمتد بنك أبوظبي الأول (شركة مساهمة عامة)، وبنك اتش اس بي سي، وجي.



بي مورجان سكيورتيز، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة الوطني للاستثمار، حيث عملوا مجتمعين كمستثمرين ومديري إصدار مشتركين في برنامج إصدار السندات العالمية المتوسطة الأجل بقيمة 3 مليارات دولار وإصدار القاعدة A144/ اللائحة S فيما يخص أسواق سندات الدين ذات الصلة، ويدعم البنك الكويت الوطني هذا الاصدار بشكل غير مشروط.

وتضمن الاصدار الأولي 750 مليون دولار، بمعدل فائدة قدرها 2.75% على السندات وستستحق هذه السندات خلال 2022 وقد تم إصدارها في 30 مايو 2017 وتم قبولها في التداول في البورصة الايرلندية.



وقد يشكل هذا الاصدار أول طرح من قبل مؤسسة مالية خليجية لسندات يتم تقديمها وبيعها للمستثمرين المؤهلين في الولايات المتحدة الأميركية اعتمادا على القاعدة A144 وعلى اللائحة S.



وفي هذا السياق، قال المستشار في مكتب ASAR ـ الرويح وشركاه روب ليتل: «يتميز مكتبنا بخبرته الطويلة ومشاركتنا المستمرة كمستشار قانوني في صفقات التمويل عن طريق اصدار ادوات الدين، ولا تشذ مشاركتنا في هذه الصفقة التجارية عن هذه القاعدة».

من جانبه، قال الشريك في مكتب ASAR ـ الرويح وشركاه ابراهيم ستوت: «إتمام هذه الصفقة بنجاح هو نتيجة العمل الدؤوب لجميع الأطراف المشاركة في هذه الصفقة التاريخية لبنك الكويت الوطني».

وقال الشريك في مكتب ASAR ـ الرويح وشركاه جون كونيا: «تعتبر هذه الصفقة مميزة بالنسبة لبنك الكويت الوطني، ونحن سعداء لأنها أثارت اهتمام المستثمرين العالميين.



ونعتبر أن ذلك يشكل دليلا على كفاءة جميع الأطراف المشاركة في هذه الصفقة والعمل الدؤوب الذي قامت به هذه الاطراف».