تتعرض المعركة التي تخوضها منظمة أوپيك في مواجهة تخمة المعروض من النفط لتهديد مع إغراق حوض الأطلسي بالخام غير المبيع من نيجيريا وليبيا عضوتي أوپيك المعفاتين من اتفاق عالمي لخفض الإنتاج.



ويقول تجار يتعاملون في نفط نيجيريا إن لديها أكثر من 60 مليون برميل من النفط غير المبيع، وهو يتجاوز المستوى الذي جرى تسجيله عندما بلغ فائض الإنتاج العالمي مستوى الذروة قبل عامين.



وهناك المزيد من خطط التصدير لأسبوع قادم من المرجح أن تضيف ما يربو على 50 مليون برميل.



في الوقت ذاته تضخ ليبيا كميات من الخام في الأسواق العالمية تقترب من 3 أمثال المستويات التي كانت تضخها قبل عام.



وكان القليل يتوقعون تعافي إنتاج البلدين بهذه السرعة، وقد تفسد تلك الزيادة خطط أوپيك لرفع أسعار النفط بعد الهبوط الذي سجلته على مدار نحو 3 سنوات.



بيد أن أوپيك جددت أيضا إعفاء ليبيا ونيجيريا اللتين تعانيان من صعوبات جراء صراعات داخلية تسببت في خفض الإنتاج وإن كانت هذه الصراعات آخذة في الانحسار.



وقالت أمريتا سين من«إنرجي أسبكتس» للاستشارات «لقد أضافتا 600 ألف برميل يوميا» منذ إبرام الاتفاق الأصلي، مضيفة «هذا يمثل نصف تخفيضات أوپيك».



ورفعت «رويال داتش شل» حالة القوة القاهرة هذا الأسبوع عن خام «فوركادوس» النيجيري، وهو ما جعل البلد الأفريقي يصل إلى كامل طاقته التصديرية للنفط للمرة الأولى في 16 شهرا ويؤكد إضافة نحو 250 ألف برميل يوميا للأسواق العالمية.



وبلغ إنتاج ليبيا من النفط أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014 عند 835 ألف برميل يوميا هذا الشهر على الرغم من إغلاق وجيز لحقل الشرارة، أكبر حقول النفط بالبلاد، بسبب احتجاجات.



وعلى الرغم من ذلك تقول مصادر في أوپيك إن دعوات ضم ليبيا ونيجيريا إلى التخفيضات لم تكسب دعما كافيا على الإطلاق.



وقال محمد باركيندو أمين عام أوپيك هذا الشهر إن من المبكر للغاية بحث مشاركة البلدين في تخفيضات الإنتاج.



لكن الفائض ملموس ويتدفق مباشرة إلى حوض الأطلسي.



وثمة شكوك إزاء ما إذا كان البلدان سيحافظان على استمرار الإنتاج خاصة بالنظر إلى المشكلات السياسية في ليبيا.



لكن العقود الآجلة لخام برنت يجرى تداولها بانخفاض يبلغ نحو 20% مقارنة مع مستوياتها المرتفعة التي سجلتها هذا العام ودون المستوى المسجل قبل اجتماع أوپيك في مايو بأكثر من 10%.



وقالت سين «المشكلة الأكبر تتمثل في الخام الخفيف المنخفض الكبريت» مضيفة أن حوض الأطلسي ممتلئ به.



وقالت «هذا هو الموطئ الذي لا تستطيع أوپيك التحرك فيه بخفة».



والنفط القادم من الولايات المتحدة أيضا يبحر شرقا بحثا عن مشترين في أوروبا وآسيا وهو ما يقوض أكثر خام القياس العالمي.



ويقول تجار ومحللون إن هذا الحراك يشير إلى الحاجة لمزيد من الإجراءات من جانب أوپيك.

الفالح: لا حاجة لتعديلات فورية على الاتفاق النفطي

رويترز: قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس إنه ما من شيء يستدعي إدخال تعديلات الآن على اتفاق منتجي النفط في العالم ووصف انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة بأنه رد فعل مبالغ فيه للسوق على أخطاء إحصائية.

وقال الفالح إن قرار السعودية وبعض حلفائها قطع العلاقات مع قطر الأسبوع الماضي لن يؤثر على اتفاق منتجي النفط.

وأضاف للصحافيين خلال زيارة لكازاخستان أنه لا يتوقع أن تؤثر القضايا الديبلوماسية والسياسية مع قطر بأي شكل من الأشكال على اتفاق إنتاج النفط.

وأضاف أن الوقت سيصحح الخطأ الإحصائي وأن اتفاقات الشهر الماضي لتمديد خفض الإنتاج العالمي ستجني ثمارها خلال أسابيع وأشهر.

وأوضح أنه مقتنع بأن التوجه العام للسوق هو إعادة توازن.



وأضاف أنه يتوقع أن تواصل كازاخستان وروسيا دعمهما الكامل للاتفاق.

حفارات النفط الأميركية لأعلى مستوى منذ 26 شهراً

رويترز: زادت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي في استمرار لموجة التعافي في أنشطة الحفر المستمرة منذ عام مع تعزيز المنتجين إنفاقهم وسط توقعات بأن أسعار الخام سترتفع في الأشهر القادمة.



وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن الشركات أضافت 8 منصات حفر نفطية في الأسبوع المنتهي في التاسع من يونيو ليصل العدد الإجمالي إلى 741 منصة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2015.



ويعادل ذلك أكثر من مثلي عدد الحفارات في الأسبوع المقابل قبل عام عندما بلغ عدد الحفارات العاملة 328 منصة فقط.

وتباطأت وتيرة زيادة عدد الحفارات مع تراجع أسعار الخام على مدار الشهرين الماضيين، حيث هبط متوسط عدد المنصات التي جرت إضافتها خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى سبعة حفارات فقط.



بيد أنه بحسب بيانات اتحادية من المتوقع أن يزيد المنتجون الأميركيون إمداداتهم إلى 9.3 ملايين برميل يوميا في 2017 وإلى مستوى قياسي يبلغ 10 ملايين برميل يوميا في 2018 مقارنة مع 8.9 ملايين برميل يوميا في 2016.