محمود فاروق
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة المالية لـ «الأنباء» أن ايرادات الاستثمارات الكويتية بلغت نحو 14.5 مليار دينار (47.8 مليار دولار) في نهاية السنة المالية 2016/ 2017 مقارنة بـ 13.2 مليار دينار (43.5 مليار دولار) في نهاية 2015/ 2016 لتصل نسبة النمو 9.8%. وبلغ إجمالي الاحتياطيات المالية للكويت في نهاية مارس الماضي نحو 169 مليار دينار (557 مليار دولار)، فيما حقق رصيد احتياطي الأجيال نموا نسبته 10.5%، ليصل إلى 138.5 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2016 / 2017. ويرجع هذا النمو للأداء الممتاز للاستثمارات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي للبلاد) ما دفع نمو احتياطي الأجيال بحسب وزير المالية أنس الصالح.