45 مليون دينار قيمة تعاملات الكبار متضمنة صفقة «التعليمية» بـ 39 مليوناً

«الروضة» تواصل البيع والشراء بـ «زيما» وترفع حصتها لـ 15%

4.5 ملايين دينار قيمة أكبر 5 عمليات تغير للملكية الشهر الماضي شريف حمدي

تبين من خلال رصد إحصاءات وحدة الأبحاث الاقتصادية بجريدة «الأنباء» أن كبار الملاك في الشركات المدرجة بالبورصة غيروا استراتيجيتهم البيعية التي انتهجوها على مدار شهري مارس وابريل الماضيين بتقليص حصصهم في الشركات المدرجة، وذلك من خلال التوسع في عمليات الشراء مقابل عمليات البيع.

ووفقا لإحصاء «الأنباء» الذي يعتمد على افصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك خلال تعاملات الشهر الماضي تبين ما يلي:

٭ بلغت قيمة العمليات التي تنوعت ما بين شراء وبيع واستحواذ نحو 45.6 مليون دينار، تراجعا من 50 مليونا في ابريل بنسبة تراجع 8.8%.

٭ قلص كبار الملاك حصتهم من اسهم 4 شركات مدرجة وذلك من خلال 6 عمليات بيع تمت على اسهم تلك الشركات بقيمة 3.5 ملايين دينار تشكل 7.6% من الإجمالي.

٭ شهدت البورصة الكويتية 12 عملية شراء من كبار الملاك خلال الشهر الماضي تمت على 9 شركات بقيمة 2.9 مليون دينار تشكل 6.3% من الإجمالي.

٭ تغيرت قوائم كبار الملاك بدخول مستثمرين في قائمة الكبار لشركتين هما «أجوان» ودخلت عليها الشركة الكويتية- الأوروبية القابضة لترفع حصتها إلى 10.7%، وتصبح ثاني أكبر مالك لشركة «أجوان» بعد أسعد عبدالعزيز السند ومجموعته (شركة سند القابضة وشركة تداول العالمية لبيع وشراء الاسهم) والمالك 23.1%. ٭ أما الدخول الثاني فتمثل في رفع ملكية شركة بوبيان للبتروكيماويات في شركة المجموعة التعليمية القابضة إلى 53.3% من خلال استحواذ تم عن طريق البورصة، وبذلك أصبحت أكبر مالك بالشركة، تليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بـ 14.6%.

أكبر 5 عمليات بالقيمة:

تقدر قيمة أكبر 5 عمليات تغير في الملكية خلال الشهر الماضي، بنحو 4.5 ملايين دينار كانت كالتالي:

٭ جاءت في الصدارة عملية بيع لشركة شركة بلاج الدولية العقارية في شركة رمال القابضة بنحو 9.8% من أسهمها بالشركة عند سعر 65 فلسا بإجمالي 1.9 مليون دينار، وتقلصت حصة الشركة من 18.2 إلى 8.4%.

٭ تلتها عملية شراء قامت بها شركة الشرق القابضة، حيث اشترت 1.4% من أسهم شركة الثمار بقيمة 796 ألف دينار، وأصبحت حصة «الشرق» في «الثمار» بنهاية مايو الماضي 43.9% لتحافظ على صدارتها في ملكية الثمار.

٭ في المرتبة الثالثة من حيث قيمة صفقات الشراء والبيع لكبار الملاك، حلت عملية بيع شركة بلاج الدولية العقارية 3.5% من أسهم شركة رمال بقيمة 707 آلاف دينار، لتقلص «بلاج» حصتها إلى 5% انخفاضا من 8.5%.

٭ عزز سالم عبدالله سالم الحوسني ومجموعته (شركة السالم المحدودة) حصته في شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية من خلال زيادتها بـ 1.46% لتصل إلى 11.6%، وبلغت قيمة الصفقة 645 ألف دينار وحافظ على صدارته في ملكية أسهم الشركة الإماراتية.

٭ باعت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات ومجموعتها (شركة الاستثمارات الوطنية) 1.1% من أسهمها في شركة السفن بـ 441 ألف دينار، وبذلك تقلصت حصة «الخير» في «السفن» من 48 إلى 46.9%، لكنها تظل أكبر مالك للشركة العاملة في مجال بناء وإصلاح السفن والقيام بالأعمال البحرية.

بيع أسهم «رمال»

شهدت شركة رمال العقارية 3 عمليات بيع بقيمة بلغت 2.8 مليون دينار تشكل 80% من إجمالي قيمة عمليات البيع خلال تعاملات الشهر الماضي، حيث قلصت شركة بلاج الدولية العقارية حصتها بنهاية الشهر إلى 5% من خلال عمليتي بيع، فيما قلصت شركة امار القابضة حصتها إلى 15.4% من خلال عملية بيع واحدة.

«الروضة» تستهدف «زيما»

استمرت عمليات زيادة وتقليص الملكيات في شركة زيما العقارية التي شهدت أكبر عدد من عمليات البيع والشراء خلال تعاملات أبريل الماضي بواقع 6 عمليات، حيث لوحظ أن شركة الروضة الإقليمية العقارية أتمت 3 عمليات جديدة على أسهم الشركة خلال مايو الماضي بقيمة 138 مليون دينار، وتنوعت ما بين البيع والشراء وإن غلب عليها الشراء، لتصل نسبة ملكية «الروضة» في «زيما» 15% بنهاية الشهر الماضي.

«المدينة» تعزز في «السلام»

رفعت شركة المدينة للتمويل والاستثمار ومجموعتها (شركة دار البيرق للتجارة العامة والمقاولات وشركة ريل كابيتا للتجارة العامة وشركة دسمان المتحدة العقارية وشركة مرلو للتجارة العامة والمقاولات وشركة ديفلوب للتجارة العامة والمقاولات وشركة تطوير كابيتال العقارية)، حصتها بشكل لافت خلال تعاملات مايو الماضي في شركة السلام القابضة، لتصل إلى 7.3% من خلال عمليتي شراء بقيمة إجمالية 266 ألف دينار.

ويظهر مما سبق أن وتيرة عمليات الشراء عادت مرة أخرى لقناعة كبار الملاك في نوعية اسهم الشركات التي يزيدون ملكيتهم فيها، والتي غلب عليها في الشهر الماضي استهداف أسهم شركات العقار وشركات اسمنتية وأخرى صناعية.

39 مليون دينار قيمة استحواذ «بوبيان للبتروكيماويات» على «التعليمية»

أنهت شركة بوبيان للبتروكيماويات إجراءات استحواذها على 53.34% في أسهم المجموعة التعليمية القابضة، بقيمة 39.2 مليون دينار، خلال الشهر الماضي.

وبلغ عدد الأسهم المستحوذ عليها بلغ 130.85 مليون سهم، بسعر بلغ 300 فلس للسهم.

ويبلغ رأسمال تعليمية نحو 24.5 مليون دينار، موزعا على 245.3 مليون سهم تقريبا، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم.

وكانت هذه الصفقة الاستحواذية سببا في زيادة القيمة الإجمالية لعمليات كبار الملاك في مايو الماضي لـ 45.6 مليون دينار، علما بأن قيمة عمليات الشراء والبيع عن طريق تداولات البورصة كانت بقيمة 6.3 ملايين دينار فقط.