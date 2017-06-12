استهلاك الطاقة بالعالم يسهم بـ 66% من انبعاثات الغازات

قال تقرير صادر عن معهد «أيه تي كيرني» إن الكويت لديها فرص جيدة وواعدة بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، حيث تعتمد على استراتيجية تجنبها زيادة انبعاثات غازات الدفيئة بحلول 2035، وذلك في إطار الاتجاه السائد لدى بعض الدول الخليجية لتخصيص ميزانيات كبيرة للاستثمار بمجال الطاقة المتجددة، مثل الإمارات والسعودية.

ويتزامن ذلك مع مساهمة استهلاك الطاقة بالعالم بما نسبته 66% من انبعاثات غازات الدفيئة، حيث يتوجب على قادة القطاعين العام والخاص إيجاد أفضل السبل لمواكبة المشهد السريع لتغير الطاقة، والاستجابة للضغوط المتزايدة لمكافحة تغير المناخ والحفاظ على الاحترار العالمي تحت الهدف المحدد عند 2 درجة مئوية.

في هذا السياق، قال عضو مجلس إدارة معهد أيه تي كيرني للتحول في الطاقة كورت أوزوالد: «توفر دول المنطقة كالكويت والإمارات والسعودية فرصا كبيرة للنهوض بمشاريع الطاقة المستدامة، فالكويت لديها خطط طموحة للاستفادة من الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد بسرعة على الكهرباء، وعلى غرار الإمارات، اعتمدت الكويت استراتيجية تركز على تنويع مصادر إنتاج الطاقة لتجنب زيادة انبعاثات غازات الدفيئة بحلول 2035».

وهناك تسارع متزايد في الوصول إلى التكنولوجيا الجديدة المستدامة والفعالة من حيث التكلفة، ما يتيح فرص استثمار استراتيجية وتأثيرات جمة على كامل سلسلة القيمة.

وتجاوبا مع هذه التحديات والفرص، أطلقت شركة أيه تي كيرني الاستشارية معهد التحول في الطاقة، بهدف دعم صناع القرار، عبر تقديم التوصيات الاستراتيجية المستندة على البحوث الموضوعية التي تجمع بين الخبرة التقنية العميقة والفطنة التجارية.

جدير بالذكر، أن معهد التحول في الطاقة هو هيئة أبحاث مستقلة غير ربحية في مجال الطاقة، وتستمد تأثيرها من تعاونها الوثيق مع الأطراف الثالثة وشبكة عالمية من الخبراء الأكاديميين. ويتمثل النطاق الرئيسي لبحوث المعهد في توفير رؤى تغطي المنظور التكنولوجي والاقتصادي لتغير المناخ، وتخفيف حدة الاحترار العالمي، وضمان أمن الطاقة، وتوفير طاقة آمنة موثوق بها، وتعزيز كفاءة الطاقة لخفض التكاليف، وتلبية طلب المستخدمين النهائيين على حلول الطاقة المستدامة.