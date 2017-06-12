تسملت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات، كتاب ترسية مناقصة تابعة لوزارة الأشغال العامة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة بصفتها وكيلا عن شركتها التابعة بالإمارات، وذلك بقيمة 85.4 مليون دينار.

يشار إلى أن الشركة أعلنت في نهاية يوليو الماضي أنها فازت بتلك المناقصة، موضحة أنها لم تتسلم أي كتب ترسية بعد. وأوضحت المشتركة في بيان للبورصة، أن المناقصة تتعلق بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف أمطار وخدمات أخرى في جنوب السرة، شاملة شارع دمشق والدائري الخامس وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز. وتوقعت المشتركة أن تحقق نتائج جيدة خلال فترة تنفيذ المشروع البالغة 1095 يوما.