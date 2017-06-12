وافق مجلس إدارة شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)، على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 31.75%، بإصدار 31.75 مليون سهم، بقيمة 630 فلسا للسهم الواحد.

وطبقا لبيانات «يوباك» على موقع البورصة، يبلغ رأسمال الشركة نحو 8.25 ملايين دينار، موزعا على 82.5 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، علما بأن أسهم خزينة الشركة تقدر بـ 3.98 ملايين سهم.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة الكويتية امس أن القيمة الاسمية للسهم تبلغ 100 فلس، مضافا إليها علاوة إصدار تبلغ 530 فلسا.

وأضافت الشركة في البيان أنه تبعا لذلك الإجراء سيصبح رأس المال المصدر والمدفوع 31.18 مليون دينار، موزعا على 131.75 مليون سهم.

وتابعت ياكو: انه لا يوجد تأثير على المركز المالي للشركة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن عوائد الإصدار ستؤثر على المركز المالي للشركة، وذلك بعد الانتهاء من الاكتتاب في زيادة رأس المال.