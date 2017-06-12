تقدمت كل من شركتي كي جي إل لوجستيك ورابطة الكويت والخليج للنقل، بطلب إلى بورصة الكويت لإيقاف التداول على أسهمها، لحين الإفصاح عن معلومة جوهرية.

وأوضحت الشركتان في بيانين للبورصة، أمس، أنه من المتوقع أن يمتد الإيقاف المؤقت لأسبوعين لحين اكتمال المعلومة الجوهرية.

يشار إلى أن مجموعة الرابطة تستحوذ على 47.4% في أسهم لوجستيك، فيما تتوزع باقي الملكية على 5.2% ليوسف الزين، و5.4% لمؤسسة الخليج للاستثمار.

يذكر أن الشركتين تثار حولهما العديد من الشائعات في الفترة الأخيرة تتعلق بقضيتهما ضد وزير المواصلات بصفته رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، حيث قضت محكمة أول درجة في نهاية أبريل الماضي، بقبول دعوى الرابطة ولوجستيك ضد الوزير، ومدير العام المؤسسة.