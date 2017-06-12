مساهمات «بيتك» في مجال التعليم كثيرة وتشمل تكريم الخريجين والمتفوقين من خلال جائزة «بيتك للإبداع»

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» برنامج «أنتم فخرنا» لتكريم أصحاب الانجازات، وكانت باكورة هذا البرنامج تكريم اوئل الطلبة من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2016-2017 على مستوى الكويت في اقسامها العلمي، والأدبي، والديني، ومدارس التربية الخاصة، تقديرا لإنجازهم الكبير ونجاحهم في اجتياز هذه المرحلة باميتاز وتفوق، وانطلاقا من مسؤولية «بيتك» الاجتماعية وحرصه على تقدير الانجازات ودعم العملية التعليمية لما لها من دور بارز في تحقيق التنمية الشاملة.

وهنأ «بيتك» الطلبة وذويهم على هذا التفوق، داعيا اياهم للاستمرار في التميز والنجاح ليكونوا ركيزة اساسية في مسيرة التنمية في الكويت، مع اهمية اختيار التخصصات المناسبة في دراستهم الجامعية بما يحقق المنفعة لهم ولمجتمعهم.

وشمل التكريم الذي اقيم بقاعة احتفالات فرع الفيحاء تحت عنوان «أنتم فخرنا» شهادات تقديرية ومكافآت مالية لعدد 11 طالبا وطالبة، وهم: وفاء سعيد الاولى على مستوى الكويت بالقسم العلمي، ومنيرة مبارك الغريب، الاولى على القسم العلمي كويتيين، ورغد محمد ابو ريا، الاولى على الكويت بالقسم الأدبي، وحصة خالد العصيمي الاولى على القسم الادبي كويتيين، وعلي عثمان العلي الاول على الكويت بالقسم الديني، وشيماء داوود العسعوسي وهبة حامد العلي الاولى على القسم الديني كويتيين، وبسمة مساعد السعيد الاولى على الكويت بقسم التربية الخاصة ادبي، وراشد تركــي العجمي، وريم انور سلطان، وعبد الوهاب محمد ابو شيبــة، الاوائل على الكويتيين قسم التربية الخاصة علمي.

وتأتي أهمية مبادرة «بيتك» بتكريم هذه النخبة من الطلبة والطالبات، لما لها من دور كبير في تعزيز جهود الطلبة وتحفيزهم لمزيد من الاجتهاد والنجاح والتفوق اثناء دراستهم الجامعية.

ويقدم «بيتك» في مجال التعليم، مساهمات كثيرة ومتعددة، تشمل تقدير الخريجين والمتفوقين وتكريمهم من خلال جائزة «بيتك للإبداع»، بالإضافة إلى دعم أنشطة الطلبة والنوادي الطلابية في الكويت والخارج.

من جانبهم، اشاد المتفوقون وذووهم بمبادرة «بيتك» التي تؤكد حرصه على دعم الطلبة والشباب والاهتمام بالعملية التعليمية، لافتين الى ان ذلك يترك اثرا ايجابيا كبيرا في نفوسهم ويرسخ مكانة «بيتك» المرموقة ودوره الكبير والملموس في المسؤولية الاجتماعية.