الحساب الوحيد الذي يقدّم أكبر جائزة يومية في الكويت بـ 7000 دينار

أجرى البنك التجاري السحب اليومي على «حساب النجمة» أمس الأحد في المركز الرئيسي للبنك بحضور عبدالعزيز أشكناني ممثل وزارة التجارة والصناعة. وقد فاز كل من:

ماجد راهي قاسم الخالدي، اشرف حسن صالح صالح، وصف عباس محمد، خديجة غلوم محمد خاجة، مريم سعود العجمي، بجائزة نقدية قيمتهــا 7000 دينار لكل منهم.

والآن يمكنك تحقيق كل أحلامك على أرض الواقع مع حساب النجمة في حلته الجديدة، حيث تمت زيادة قيمة الجوائز الكبرى لسحوبات حساب النجمة لتصل إلى 250 ألف دينار، بالإضافة إلى كونه الحساب الوحيد الذي يقدم أكبر جائزة يومية في الكويت بقيمة 7000 دينار. وكذلك التمتع بالمزايا الإضافية التالية: الحصول على بطاقة سحب آلي، والحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب، والحصول على جميع خدمات البنك التجاري المصرفية.

و«التجاري» ينتهز هذه الفرصة ليهنئ جميع الفائزين في سحب النجمة، علما بأنه سيتم قيد الجوائز النقدية إلى حسابهم في البنك.

كمـــا يتوجــه بالشكــر إلى وزارة التجارة والصناعة على تعاونـهــا الدائم وإشرافها الفعال على عمليات السحب التي تمت بسلاسة ونظام.