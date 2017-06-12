الناقلة توفر وجبتين خاصتين للإفطار والسحور للركاب خلال الرحلات

أعلنت الخطوط الجوية التركية عن إطلاق خدمات جديدة معدة خصيصا بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال تقديم وجبات رمضانية طازجة يتم تحضيرها على يد أمهر الطهاة للمسافرين خلال وقت الإفطار والسحور على متن طائراتها.

وقامت شركة التموين الخاصة بالخطوط الجوية التركية «تركيش دو آند كو» بابتكار علب وجبات خاصة تضم وجبة مغذية ومتوازنة تتضمن سندويتشات، وخبز بيدا التركي، وتمر، وشوربة، وزيتون، وبقلاوة.

ويتم تقديم هذه العلب للركاب الصائمين في رمضان سواء قبل الصعود إلى الطائرة أو بعد الإقلاع.

وعززت الخطوط الجوية التركية كذلك وجبة رجال الأعمال من خلال إضافة طبق إفطار يتضمن بسطرمة وجبن وتمر وزيتون. وسيحظى الركاب بفرصة تذوق وجبات ساخنة من المطبخ التركي الغني كطبق رئيسي مع مشروبات رمضانية خاصة مثل التمر هندي والورد.

كما سيتم تقديم تشكيلة متنوعة من الحلويات مثل الجولاش و«إكمك قديف» (عيش السرايا)، وكيكة تريس ليتشز، وبودنج الأرز.

وتتوافر هذه الخدمات من مدن مختلفة في منطقة الشرق الأوسط إلى وجهات سياحية رئيسية في تركيا.

وفي هذا السياق، قال بلال إكشي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية: تبحث الخطوط الجوية التركية دائما عن طرق مختلفة لتزويد ركابها بأفضل أسباب الراحة خلال السفر.

واحتفاء بشهر رمضان المبارك واحتفالات عيد الفطر المقبل، يسرنا أن نقدم خدمتنا الرمضانية لضيوفنا حتى لا يشعروا بأي ضيق أو إزعاج خلال مواعيد الرحلات التي تتزامن مع موعد الإفطار أو السحور.

وخلال الشهر الفضيل، أعلنت الخطوط الجوية التركية أيضا عن إطلاق حملة جديدة تحت مظلة مسؤوليتها الاجتماعية المؤسسية «وسع قلبك»، حيث تعهد موظفو الشركة بالوصول إلى ما يزيد على 100 ألف شخص.

وأضاف إكشي: يمثل رد الجميل إلى المجتمعات التي نعمل فيها جزءا لا يتجزأ من نهجنا في العمل.

وأود أن أشكر جميع العاملين في الخطوط الجوية التركية الذين بادروا إلى المشاركة في مبادرتنا المجتمعية «وسع قلبك» خلال الشهر الفضيل.

وسينظم موظفو الخطوط الجوية التركية من خلال حملة «وسع قلبك» مآدب إفطار بالتعاون مع 28 مكتبا تابعا للناقلة في منطقة الشرق الأوسط.

وسوف تقوم الشركة بوضع طاولة إفطار في 35 بلدا، مثل تركيا وكوسوفو والصومال والنيجر وتنزانيا وبوركينا فاسو والسودان وبنغلاديش وباكستان والهند.