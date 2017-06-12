1000 دينار كاش ومزايا قيّمة على موديلات 2018

تحــــــــت الشعــــــــار التســويقــــي «صــــوب واربح»، أطلقت هيونداي «شمـــــال الخليـــــــج»، عرضا استثنائيا يحاكي الأجواء الرمضانية، يحصل بموجبه العميل لدى شرائه أي سيارة من مجموعة مميزة تضم أحدث موديلات سيارات هيونداي على فرصة لتصويب المدفع والفوز بمبلغ نقدي قدره 1000 دينار، إلى جانب عدد من الهدايا الأخرى القيمة، والتي تشمل تأمينا شاملا لمدة سنة، عقد صيانة لمدة سنتين، باقة تظليل وحماية للسيارة، 2000 ليتر بنزين، تأمين ضد الغير مجانا، تسجيل المرور مجانا وكفالة 4 سنوات دون تحديد المسافة أو كفالة 5 سنوات/100 الف كم أيهما يأتي قبل، وهذا العرض مستمر حتى 28 يونيو الجاري.

وتعليقا على هذا العرض، قال متحدث في قسم التسويق بشمال الخليج التجارية: يسعدنا إطلاق هذا العرض الخاص لعملائنا بمناسبة شهر رمضان وإضفاء أجواء مميزة داخل صالات العرض من وحي هذا الشهر الفضيل إلى جانب الربح النقدي وعدد من الجوائز القيمة التي يحصل عليها أي عميل يشتري سيارة هيونداي، ونتمنى شهرا مباركا للجميع ونأمل أن نستمر في تقديم أحدث العروض والأفكار المميزة التي تستقطب الاهتمام ورضا العملاء.

ويشمل العرض مجموعة مميزة من سيارات هيونداي التي تتسم بالكفاءة العالية والاعتمادية الطويلة والأداء القوي الى جانب التصميم الخلاق، كل سيارة من هذه المجموعة تتمتع بمواصفات خاصة تمنح العميل مجالا واسعا لاختيار ما يناسب حاجته وميزانيته وأولوياته لدى زيارة اي من فروع هيونداي الكويت، ليقدم له موظفو «شمال الخليج» الأكفاء نصيحة قيمة عن الطراز الذي يلائمه ويلبي حاجته ويناسب ذوقه.

وتستقبل هيونداي العملاء في معارضها خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9:30 صباحا حتى 3:30 عصرا ومن الساعة 8:30 مساء حتى 11:30 ليلا.

إلى جانب استمرارها في إطلاق أرقى العروض عند كل مناسبة، وتطرح «شمال الخليج» بشكل دوري باقة متجددة من العروض التجارية بهدف إرضاء العملاء ومنحهم فرصة لامتلاك هيونداي بأسعار مميزة وأقساط سهلة.

وأيضا بهدف المساهمة في تعزيز صورة وسمعــــة «هيونــــداي» كسيارة ناجحة وعلامة تجارية استطاعت في وقت قصير منافسة أقدم شركات السيارات وأكثرها عراقة، ووفاء لفلسفة «هيونداي» التي تضع حاجات العملاء على رأس قائمة أولوياتها سواء قبل البيع أو بعده.