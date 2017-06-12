الخرس: «السور» تستخدم أفضل التقنيات لتعبئة الوقود

أعلنت شركة «السور لتسويق الوقود» عن حصولها على تصنيف «القيادة» في تطبيق اشتراطات الجهة الرقابية متمثلة بشركة البترول الوطنية الكويتية (اشتراطات النظام المتكامل للسلامة والصحة والبيئة والجودة HSEQ)، وعليه قامت شركة البترول بتكريم شركة السور كونها تطبق أعلى معايير السلامة والصحة والبيئة والجودة في محطاتها وإداراتها المختلفة.

وبهذه المناسبة أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي طلال الخرس أن حصول «السور» على هذه الشهادة يعكس ريادة الشركة في مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعتمدة والمعمول بها عالميا فيما يتعلق بالسلامة والصحة والبيئة والجودة، مشيرا إلى أن اعتماد السور ضمن منظومة الشركات التي تحرص على تطبيق هذه المعايير يعد تتويجا لعمل الشركة لمواصلة إنجاز خططها وأهدافها قريبة وبعيدة المدى.

وأضاف في بيان صحافي أن السور دأبت منذ تأسيسها على اعتماد وسائل التكنولوجيا الحديثة في المحطات من معدات وأجهزة ومرافق ذات جودة ومواصفات قياسية عالمية، وذلك كركيزة أساسية تعزز تطورها الدائم والمستمر والتي من شأنها تعزيز روح التنافس والأداء في السوق الكويتي، لاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة وسلامة العنصر البشري للحد من الأضرار المتوقعة في المحطات.

وقال الخرس ان «السور» ماضية في إنجاز وتنفيذ المشاريع المطروحة ضمن خطتها التي تهدف لتحديث وتطوير محطاتها، مشيرا إلى أن أبرزها مشروع السيطرة على الأبخرة المتطايرة في جميع المحطات (من خلال أنظمة استرجاع الأبخرة) ومرافق الشركة ومنشآتها وذلك سعيا منها للوصول الى بيئة نظيفة وآمنة.

وأوضح أن الشركة تعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع المتعلقة بمكافحة التلوث لتحسين الشروط البيئية داخل المحطات، مشيرا إلى أن شركة السور تلتزم في كل مراحل البناء والتشغيل بتزويد المحطات بوسائل متطورة لكشف واحتواء حوادث الحريق.

وألمح الخرس الى أن محطات «ألفا» تتوافر لديها شبكة إنذار داخلي وكاميرات مراقبة مستمرة تعمل على مدار الساعة للكشف عن حدوث أي مخاطر للوقاية والسيطرة السريعة، موضحا ان «السور» تنفذ برامجها المتعلقة بالتدريب المستمر للعاملين في محطاتها لضمان تطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة والبيئة لسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.

وذكر الخرس ان السور تنظم عددا من البرامج التدريبية وورش العمل وإجراء التمارين العملية للمتدربين لاستخدام معدات مكافحة الحريق بشكل علمي وبخطوات مدروسة للتحقق الكامل من حسن أداء العاملين في إدارة حالات الطوارئ، وكذلك تدريب عمال جميع المستثمرين في مرافق المحطات.