وجدت «مايم كاست» أن كلا من الهجمات المعروفة وغير المعروفة، بالإضافة إلى البريد التطفلي، تستمر في اختراق أنظمة أمن البريد الإلكتروني القائمة. بالإضافة الى ذلك ومما يسبب مخاوف فعلية، وجود الرسائل الإلكترونية التي لا تحتوي برمجيات ضارة، بل تعتمد بدلا من ذلك إلى دفع المستخدمين للاستجابة إلى طلب يتضمن عادة إرسال النقود إلى المهاجم أو تزويده ببيانات يمكن من خلالها الوصول إلى موارد نقدية.

وبالمقارنة مع البيانات التي ظهرت في تقييم مايم كاست لمخاطر أمن البريد الإلكتروني في فبراير 2017، فإن عدد هجمات انتحال الشخصية التي تم الكشف عنها خلال الربع الثاني ارتفع بأكثر من 400%. تتألف هجمات انتحال الشخصية من الهندسة الاجتماعية لرسائل البريد الإلكتروني التي تهدف إلى تقمص شخصية طرف موثوق، كالمسؤولين التنفيذيين أو الموظفين أو شركاء الأعمال.

ويتم استغلال تلك الوسيلة البسيطة للهجمات بوتيرة مرتفعة تطرق ناقوس الخطر، إذ يمكن استعمالها لدفع مستلمي تلك الرسائل إلى إرسال الحوالات المالية أو البيانات الحساسة التي تؤدي إلى خسائر مالية ضخمة، وفقا لما ترتب على هجمات واسعة جرت مؤخرا. وفي الواقع، فقد صدر إعلان للخدمة العامة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) بين أنه في الفترة ما بين أكتوبر 2013 وديسمبر 2016، أدت خدع البريد الإلكتروني المستخدم في الأعمال إلى خسائر إجمالية تفوق 5.3 مليارات دولار، كما شهدت الفترة بين يناير 2015 وديسمبر 2016 وحدها ارتفاعا بواقع 2.370% في الخسائر التي تم التعرف إليها.

ويعكس أحدث تقييم لمخاطر أمن البريد الإلكتروني نتائج فحص رسائل البريد الإلكتروني الواردة لأكثر من 44.000 مستخدم على مدى 287 يوما لدى المؤسسات المشاركة.

بلغت القيمة المجمعة حتى تاريخه أكثر من 40 مليون رسالة إلكترونية تحققت منها مايم كاست، مرت جميعها عبر خدمات مزودي أمن البريد الإلكتروني أو خدمات البريد الإلكتروني السحابي المستخدم في كل مؤسسة.

كشف الاختبار عن حوالي 9 ملايين رسالة بريد تطفلي و8.3 آلاف نوع ملف خطر، منها 1669 نوعا معروفا و487 نوعا غير معروف من المرفقات الضارة، بالإضافة إلى 8605 هجمات بانتحال الشخصية.

تؤكد تلك البيانات الحقيقة المثيرة للمخاوف والتي تشدد على أهمية العمل معا في القطاع من أجل التوصل إلى معايير أعلى من أمن البريد الإلكتروني، إذ ان 90% من الهجمات تبدأ من البريد الإلكتروني. وبشكل عام، تواجه المؤسسات في كل مكان صعوبات بسبب الانتشار الواسع لهجمات طلب الفدية، مثل لوكي.