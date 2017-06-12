عبدالرحمن خالد

استضافت شركة سيبر، مزود التكنولوجيا العالمي لقطاع السياحة والسفر، غبقة رمضانية لكبار عملائها من قياديي قطاع السياحة والسفر من شركات الطيران، والفنادق ووكالات السياحة والسفر في الكويت وذلك في فندق جي دبليو ماريوت.

وكان في استقبال الضيوف فريق عمل سيبر في الكويت يتقدمهم رمزي القصاب، المدير التجاري الإقليمي لسيبر في دول الخليج والشركاء العالميين الذي قال: «نحرص سنويا على إقامة مثل هذه الأمسيات الرمضانية لتعزيز التواصل مع عملائنا وشركائنا في قطاع السياحة والسفر تكريما لعملهم، وللتأكيد على دعمنا المستمر للسوق الكويتي».

وضمت الأمسية الرمضانية حضورا مميزا وفعاليات شيقة تضمنت توزيع جوائز قيمة لتذاكر طيران مقدمة من طيران الخليج، وإقامة في فنادق خمس نجوم مقدمة من «هوليدايز اريبيا».

ومن الجدير بالذكر ان شركة سيبر هي مزود تكنولوجي رائد في مجال صناعة السفر العالمي، وإن برامجها المتمثلة في بياناتها، وخدمة الجوال فيها، وحلول التوزيع لديها، تستخدمها مئات شركات الطيران، وآلاف الفنادق لإدارة أعقد العمليات، بما في ذلك حجوزات المسافرين والنزلاء، وإدارة العائدات، والرحلات، والطواقم، والشبكات.

كذلك تعمل سيبر على تشغيل مواقع السفر العالمية الرائدة، والتي تشغل في مجال السفر ما يقرب من 120 مليار دولار، تنفق سنويا جراء ربط المشتركين بالمزودين.

إن سيبر، ومقرها الرئيس في ساوثليك بتكساس في الولايات المتحدة الأميركية، تخدم عملاءها في أكثر من 160 بلدا حول العالم.