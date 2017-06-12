يوسف لازم

قال رئيس مجلس ادارة شركة نوادي القابضة نواف الرفاعي ان الشركة عملت خلال عام 2016 على محورين اساسين وهما تطوير الاعمال القائمة واضافة انشطة واستثمارات جديدة من خلال تطوير عدة اعمال متمثلة في مشروع معهد النسائي الصحي قيد التنفيذ بمساحة بناء 9.058م2 والمقدر الانتهاء من انجازه في منتصف عام 2018، كما تم انجاز ما نسبته 70% من مشروع برج ليفلز الواقع في شارع الخليج العربي ـ السالمية والمتوقع الانتهاء من انجازه بالكامل في 7 بداية عام 2018.

واضاف الرفاعي في كلمته بتقرير مجلس الادارة في الجمعية العمومية العادية وغير العادية امس ان الشركة اضافة انشطة استثمارية متمثلة في بيع عقار في المنطقة الحرة بربح 295 الف دينار، كما تم شراء عقار سكني في منطقة الفروانية بقيمة 1.6 مليون دينار لتنويع الاستثمار وتخفيف المخاطر.

واشار الرفاعي إلى ان الشركة مقبلة على خطط توسعية خلال الاعوام القادمة على هيئة مشاريع جديدة وأنشطة استثمارية متنوعة تحمل في طياتها الكثير من النتائج والثمرات الطيبة للشركة وللمساهمين خلال المرحلة المقبلة، ووافقت عمومية الشركة على توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال (أي 5 أسهم لكل 100 سهم) عن عام 2016 للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.