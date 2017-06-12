أعلن معهد المحللين الماليين المعتمدين، أن 188.9 ألف مرشح من كل أنحاء العالم قد تقدموا لامتحانات برنامج المحلل المالي المعتمد بمستوياته الثلاثة في 91 دولة، وقد انعقدت امتحانات برنامج المحلل المالي هذا العام في 3 يونيو الجاري بنسبة ارتفاع المتقدمين إلى 9% مقارنة بالعام الماضي. وقد أظهر ذلك النمو السعي الدائم في التعلم والحصول على المعرفة في مجال الاستثمار المهني، كما أنه يعكس التركيز على معايير التعليم والأخلاقيات والتفوق المهني في مجال الاستثمار، وتولية مصالح العملاء الأولوية فيما عداها من المصالح.

واستحوذت منطقة الشرق الأوسط على نسبة كبيرة من المتقدمين لبرنامج المعهد للمحلل المالي كأول اختيار لديهم، حيث تقدم للامتحان 4451 من 12 دولة في الشرق الأوسط مؤكدين التزامهم بالحصول على أعلى درجات التفوق المهني من خلال المعهد في كل دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتشمل البحرين ومصر والأردن والكويت وعمان والأراضي الفلسطينية وقطر والسعودية والإمارات واليمن. ويستمر المحيط الآسيوي في تصدر أكبر عدد المتقدمين للامتحان بنسبة استحواذ 48% من إجمالي المتقدمين حيث بلغ عددهم 90 الف متقدم لامتحانات يوليو 2017. بينما سجل 58.5 الف دارس من الولايات المتحدة بنسبة 31% من كل المتقدمين.

في حين بلغ عدد المتقدمين لامتحان المحلل المالي المعتمد في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا مجتمعة 40 الف متقدم بنسبة 21% من بين كل المتقدمين. ويضم معهد المحللين الماليين المعتمدين أكثر من 142 الف خبير مالي معتمد يعملون في أكبر الشركات العالمية حول العالم أمثال شركة بي إن واي ملن العالمية، وشركة جي بي مورغان تشيس، وبي دبليو سي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك ستات ستريت آند ترتست. هذا، وتركن الشركات الكبيرى إلى تعيين حاملي شهادات معهد المحلل المالي المعتمد بما تضمنه هذه الشهادة من فهم للقطاع المالي والمناخ الاستثماري وتسليح المحلل المالي بأدوات القدرة على فهم متطلبات العملاء وتلبية احتياجاتهم والقدرة على توفير الحلول المالية المخصصة لكل عميل على حدة.