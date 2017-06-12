أعلن رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت توجههم بأطيب التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وذلك بمناسبة فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لمدة عامين بأغلبية 188 صوتا، تلك الأغلبية الكبيرة التي تعكس ثقل الكويت ومكانتها المرموقة ودورها الفاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي، والذي يأتي تتويجا لجهود صاحب السمو، مؤسس الديبلوماسية الكويتية العريقة، وما يتمتع به من بصمات مميزة وجلية ورصيد وافر من العمل الديبلوماسي والإنساني تجاه شعوب العالم قاطبة في المواقف الصعبة والأزمات والكوارث من دون تحيز أو تمييز.

وأكد بيان لرئيس اتحاد مصارف الكويت ماجد العجيل أن الكويت بمؤسساتها ومواطنيها تشعر بالفخر تجاه هذه المكانة المشرفة التي تعد تقديرا كبيرا من المجتمع الدولي للكويت وترسخ ثقته في قيادتها السياسية الحكيمة. كما توجه الاتحاد بالتهنئة والشكر إلى الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وجميع السفراء والبعثات الديبلوماسية للكويت حول العالم وبعثتها الدائمة في الأمم المتحدة على جهودهم المبذولة لتعزيز مكانة الكويت وإعلاء رايتها.

وأعرب الاتحاد عن ثقته في أن الديبلوماسية الكويتية ستكون خير ممثل للدول العربية في هذا المحفل الدولي المهم المسؤول الأساسي عن السلام والأمن الدوليين، في إطار ما هو معروف عنها من تبني سياسات متوازنة، ستسهم بشكل ملموس في الدفاع عن القضايا العربية، بما يحافظ على الأمن القومي العربي. لقد اكتسبت الكويت وستكتسب المزيد من السمعة الطيبة بفضل جهود صاحب السمو الأمير وعطائه المستمر.

وختم البيان بالقول: نحن على يقين بأن الديبلوماسية الكويتية قادرة على الاضطلاع بدورها على مختلف الأصعدة باقتدار، وستعزز المكانة المرموقة للكويت من موقعها الجديد بمجلس الأمن، وستعمل على تعزيز الجهود التي تستهدف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتحقيق السلام العادل والأمن والاستقرار إقليميا وعالميا.