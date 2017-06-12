عقد مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية اجتماعا امس، وقد صرح الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد بأن المجلس نظر في المواضيع المدرجة على جدول أعماله والذي اشتمل على مناقشة البيانات المالية المجمعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، وتقرير مدقق الحسابات، كما ناقش المجلس تقرير لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة على البيانات المالية المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017.



وبين الشيخ طلال في بيان صحافي أمس أن مجلس إدارة المؤسسة قد اعتمد البيانات المالية لشركة كي. بي. سي. هولدينجز (آروبا) للسنة المالية المنتهية في31 مارس 2017.



وأشار الى أن مجلس إدارة المؤسسة ناقش خلال اجتماعه بعض المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية لبعض الشركات التابعة حيث أصدر قراراته وتوجيهاته بشأنها.



وأضاف أن المجلس قد اعتمد مشروع إنشاء وتملك وإدارة محطة تعمل بالطاقة الشمسية والتي جاءت استجابة لرغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بإعطاء الأولوية للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الكويت، وتطبيقا لرؤيته السامية بتأمين 15% من احتياجات الكويت من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.



وأوضح أن المجلس نظر في بعض المواضيع المتعلقة بالأمور الإدارية والمالية المرتبطة بتطوير الأعمال في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، كما اطلع المجلس على أهم الأحداث في القطاع النفطي خلال الثلاثة أشهر الماضية، إلى جانب التقرير الدوري حول متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة للعام المالي 2015/2016 على مؤسسة البترول الكويتية.



من جانب آخر، عقد مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية اجتماعاته بصفته الجمعية العامة العادية السنوية للشركات النفطية التالية:

– شركة نفط الكويت

– شركة البترول الوطنية الكويتية

– شركة ناقلات النفط الكويتية

– الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية

– الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود

– شركة خدمات القطاع النفطي

– شركة صناعة الكيماويات البترولية

– الشركة الكويتية لنفط الخليج

وقد انتهت الاجتماعات المذكورة آنفا، بالموافقة على البنود المدرجة في جدول أعمال كل شركة على حدة.