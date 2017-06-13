هبط مؤشر كاك الفرنسي بنحو 1.1% في تعاملات الامس، رغم اعلان نتائج الانتخابات الرسمية التي اطهرت أن حزب الرئيس الفرنسي الوسطى يحرز تقدما جيدا في الجولة الأولى من انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية.

وحصل حزب «الجمهورية إلى الأمام» وحلفاؤه على ما نسبته 32.3% من إجمالي الاصوات، وفقا لما ذكرته الأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية.

وأشارت التوقعات بعد الجولة الأولى التي جرت مطلع الاسبوع أن حزب ماكرون الناشئ في سبيله للفوز على الأحزاب الرئيسية التقليدية في فرنسا والحصول على أغلبية كبيرة تمكنه من تمرير الإصلاحات المواتية لقطاع الأعمال.