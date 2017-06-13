استحوذت شركة كامكو للاستثمار على حصة في بعض الشركات ذات الغرض الخاص بقيمة 23.4 مليون دولار، إلى جانب الاستحواذ على مقر رئيسي لمختبرات «Abbot» بـ 64 مليون دولار، ليبلغ إجمالي الصفقتين 87.4 مليون دولار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أنها قامت من خلال تلك الشركات بالاستحواذ على مبنى المقر الرئيسي لمختبرات «Abbot» للتغذية الواقعة في الولايات المتحدة الأميركية.

وتابعت في بيانها، أن قيمة الصفقة قدرت بـ 64 مليون دولار، شاملة سعر الشراء البالغ 58.6 مليون دولار بالإضافة إلى الضرائب ومصاريف الاستحواذ المتوقعة بمبلغ 5.4 ملايين دولار.

وأشارت كامكو، إلى أن تأثير الصفقة على المركز المالي يتمثل في زيادة أصولها بـ 64 مليون دولار، إلى جانب زيادة في التزاماتها بنفس المبلغ.

وأضافت، أنه لم يترتب على صفقة الاستحواذ أثر جوهري على قائمة الدخل، متوقعة أن تسفر الصفقة عن تحقيق عائد سنوي يتراوح بين 6.5% و7.5%.

يشار إلى أن الشركة استحوذت في مطلع أبريل الماضي، على أكبر مستودع من حيث المساحة مؤجر لشركة أمازون البريطانية للخدمات المحدودة بـ 61 مليون جنيه إسترليني.

وارتفعت أرباح كامكو في الربع الأول من 2017 بنسبة 111%، لتصل إلى 286 ألف دينار، مقابل أرباح الربع الأول من 2016 والبالغة نحو 135 ألف دينار.