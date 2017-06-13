ارتفعت خسائر شركة سند القابضة، في الربع الأول المنتهي في 31 مارس الماضي بنسبة 170% على أساس سنوي.

وطبقا لبيان الشركة للبورصة، فقد بلغت خسائر الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 32 ألف دينار، مقارنة بخسائر الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 11.8 ألف دينار.

وأشارت الشركة في البيان، إلى أن زيادة المصاريف نتيجة تطبيق متطلبات الحوكمة في الشركة، أدى الى زيادة الخسائر.

وكانت سند قد تحولت للربحية في نتائج العام الماضي، حيث حققت أرباحا بـ 369 ألف دينار، مقابل خسائر عام 2015 البالغة 63 ألف دينار.

وأعلنت البورصة أمس إعادة التداول في أسهم سند بعد إعلان النتائج المالية.