تحولت شركة ايفكت العقارية، للخسائر بالربع الأول المنتهي في 30 أبريل الماضي.

وبحسب إفصاح الشركة للبورصة، فقد بلغت خسائر الفترة نحو 65.6 ألف دينار، مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الماضي البالغة 9.4 آلاف دينار. وأرجعت الشركة سبب التحول للخسائر بالربع الأول إلى التغيير في القيمة العادلة للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.

يشار إلى أن إيفكت تراجعت خسائرها السنوية بالفترة المنتهية في 31 يناير 2017 بنسبة 82% لتصل إلى 293 ألف دينار، مقارنة بـ 1.67 مليون دينار خسائر الفترة المنتهية في 31 يناير 2016.