713 صفقة سجلت بالسوق خلال مايو.. بنمو سنوي 50%

519 ألف دينار متوسط قيمة الصفقة الواحدة

تضاعف مبيعات التجاري 4 مرات إلى 63 مليون دينار

تضاعف مبيعات الاستثماري إلى 92 مليون دينار.. و164 مليوناً للسكني قال تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي إن مبيعات سوق العقار الكويتي الإجمالية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال مايو 2017، حيث سجل مؤشر إجمالي المبيعات مستويات هي الأعلى منذ ديسمبر 2014 ليبلغ نحو 370 مليون دينار، مرتفعا بنسبة 150% على أساس شهري، فيما جاء هذا المستوى من المبيعات أعلى بنحو 63% من مستوى المبيعات المسجل في شهر مايو من العام السابق.

كما بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة في السوق نحو 713 صفقة، مرتفعا بنحو 91% على أساس شهري، وليبقى أعلى من مستوياته المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنحو 50%، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 31% مقارنة بقيمته في الشهر الماضي حيث بلغ 519 ألف دينار للصفقة الواحدة خلال هذا الشهر.

الارتفاع بكل القطاعات

ارتفعت مبيعات جميع القطاعات العقارية خلال شهر مايو 2017، ولقد ساهم القطاع التجاري الذي استعاد بعضا من الزخم الذي كان قد سجله خلال العام الماضي في دعم الارتفاع الذي شهده السوق، حيث تضاعفت مبيعات القطاع التجاري بأربعة أضعاف على أساس شهري لتبلغ نحو 63 مليون دينار، كما سجلت مبيعات القطاع الحرفي رقما غير مسبوقا حيث بلغت نحو 50 مليون دينار.

كما ارتفعت مبيعات القطاع السكني بنحو 84% مقارنة بالشهر الماضي لتبلغ نحو 164 مليون دينار، أما القطاع الاستثماري فقد بلغت مبيعاته نحو 92 مليون دينار مرتفعا هو الآخر بأكثر من الضعف على أساس شهري.

تغير متوسطات الأسعار

سجلت متوسطات الأسعار تفاوتا متوقعا وفقا لخصائص العقار وموقعه التفصيلي، حيث شهد متوسط سعر المتر المربع في القطاع السكني ارتفاعا بنحو 13% على أساس شهري، جاء هذا الارتفاع مدفوعا بارتفاع أسعار العقارات السكنية في كل من محافظات العاصمة وحولي ومبارك الكبير.

أما في القطاع الاستثماري فقد شهد المتوسط العام لمستويات الأسعار تراجعا بنحو 2% مدفوعا بتراجع الأسعار في محافظتي حولي والأحمدي مع تحسن في مستويات أسعار العقارات الاستثمارية في محافظتي مبارك الكبير والفروانية.

هذا ولم يشهد القطاع التجاري سوى 5 صفقات فقط، الأمر الذي يجعل احتساب متوسط للأسعار غير معبر عن المتوسط العام في السوق، يظهر الجدول التالي التفاصيل:

وبلغت مبيعات القطاع السكني نحو 164 مليون دينار مرتفعة بنحو 84% على أساس شهري وبنسبة 33% على أساس سنوي، ولقد ساعدت المزادات العقارية المنفذة في السوق في محافظة مبارك الكبير في دعم مستويات مبيعات القطاع السكني خلال الشهر، كما بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع السكني نحو 486 صفقة مرتفعا هو الآخر بنحو 59% على أساس شهري وبنحو 63% على أساس سنوي، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 337 ألف دينار للصفقة الواحدة، مرتفعا بنحو 16% مقارنة بالشهر الماضي، إلا أن مستويات متوسط قيمة الصفقة المسجلة في القطاع السكني خلال مايو 2017 ما زالت أقل من مستوياتها المسجلة قبل عام وبنحو 18%.

كما ارتفعت مبيعات القطاع الاستثماري بأكثر من الضعف على أساس شهري، ومسجلة ارتفاعا بنحو 34% على أساس سنوي، حيث بلغت مبيعات القطاع خلال الشهر نحو 92 مليون دينار، هذا وترافق ارتفاع المبيعات مع ارتفاع في عدد الصفقات التي بلغت 183 صفقة، ليرتفع عدد الصفقات في القطاع بأكثر من الضعفين على أساس شهري وبنحو 10% عن عدد الصفقات المسجل في مايو من العام الماضي، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو نصف مليون دينار في القطاع الاستثماري، متراجعا بنحو 29% على أساس شهري، إلا أنه بقي أكبر من مستوياته المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي وبنحو 22%.

وبلغت مبيعات القطاع التجاري نحو 63 مليون دينار، لتتضاعف مبيعات القطاع بنحو 4 مرات على أساس شهري ولتبقى أكبر من مستوياتها المسجلة خلال نفس الشهر من العام الماضي وبنحو 83%، كما سجلت في القطاع 6 صفقات فقط، وبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 10 ملايين دينار.

كما شهد القطاع الحرفي نشاطا غير مسبوق خلال هذا الشهر، حيث بلغت مبيعات القطاع نحو 50 مليون دينار، تركزت في منطقتي العارضية والعارضية الحرفية في محافظة الفروانية، جاءت هذه المبيعات موزعة على 37 صفقة، وبمتوسط اقترب من 1.4 مليون دينار للصفقة الواحدة، هذا وسجلت في قطاع المخازن صفقة واحدة بقيمة اقتربت من 1.5 مليون دينار.