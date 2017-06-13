يشهد فندق فيرمونت كوازار إسطنبول إقبالا متزايدا لدى الضيوف القادمين من منطقة الخليج العربي منذ أن افتتح أبوبه في مطلع العام الحالي، حيث استقبل الفندق الجديد منذ افتتاحه في يناير 2017 ما يزيد على 5 آلاف ضيف من مختلف دول مجلس التعاون بنسبة بلغت 50% من مجمل ضيوف الفندق، اجتذبتهم التجربة الثقافية التي يوفرها الفندق إلى جانب العروض المصممة خصوصا للزوار القادمين من الشرق الأوسط ومن ضمنها أسعار خاصة بشهر رمضان الكريم وعروض مخصصة للعائلات.

ويعد فيرمونت كوازار إسطنبول أول فندق يحمل علامة فيرمونت في تركيا ويتمتع بموقع مميز يشرف على منحدرات البوسفور، ليكون وجهة مثالية للرحالة يجمع بين ألق إسطنبول الحديثة وتراثها العريق.

ويأتي فيرمونت كوازار إسطنبول ليشكل معلما فريدا في منطقة ميجيديكوي النابضة بالحياة، ويحتل الفندق موقعا تتلاقى عنده الأسواق التقليدية بألوانها المشرقة وعبقها التاريخي مع حداثة مراكز التسوق والمباني العصرية.

وشيد مبنى الفندق في موقع كان يحتضن أحد تصميمات المهندس المعماري الشهير روبيرت ماليت ستيفنز، ويمزج تصميم فيرمونت كوازار إسطنبول لمسات تعكس التطور العمراني والصناعي في المدينة مع ثقافتها العريقة.