أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل من: ريما محمد النحاس، فيصل محمد المبارك، محمد عبدالله علي، نظام احمد الخياط، كاتبجي والا سلمى سيفالدين، بجائزة نقدية بقيمة 5000 دينار لكل منهم.

بالإضافة للسحب اليومي، يوفر بنك برقان سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 الف دينار كويتي، وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء أن لا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب، وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار كويتي وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.