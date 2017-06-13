تستمر الشركة الأولى في خطتها لتطوير المحطات، حيث تم إغلاق محطة العارضية الصناعية لإضافة الخدمات المساندة وتطوير البنية لرفع الكفاءة ومستوى السلامة البيئية، وذلك عن طريق تركيب نظام VSR II نظام استرجاع الأبخرة الجيل الثاني من أنظمة تقليل انبعاث الأبخرة، بالإضافة الى إنشاء غرفة لتجمع الوقود حول الخزانات في حالة الحوادث الانسكابية.

وقد صرح م.عادل العوضي الرئيس التنفيذي في الشركة الأولى قائلا: ستكون محطة العارضية الصناعية تحت أعمال التطوير حتى يتم تركيب هذا النظام فيها الذي يهدف إلى رفع مستوى السلامة البيئية وإضافة الخدمات المساندة ولكي تكون الأولى دائما كما عودتكم بإدارة المحطات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة البيئية وسوف تتم موافاة العملاء بآخر المستجدات.

وأضاف: نحرص دائما على التميز بتقديم الأفضل لعملائنا والمجتمع بشكل عام من خلال حماية البيئة عن طريق تشغيل نظام استرجاع الأبخرة على أحدث الأسس والمقاييس العالمية ويقوم هذا النظام باسترجاع الأبخرة المتصاعدة من خرطوم التزود ومن فتحات تنفيس الخزانات وإعادة تكثيفها للخزان تحت درجة برودة مناسبة وتسعى الشركة الأولى لتركيب هذا النظام بجميع محطاتها وفق الخطة الموضوعة من الشركة الأولى.