باقة من المميزات تتوج بدخول عملاء الصفوة السحب على «تويوتا لاند كروزر»

وفق تميزه بابتكار حلول مصرفية، وحرصا منه على مكافأة عملائه مع حلول موسم السفر والعطلات، أطلق بنك وربة حملة تسويقية لعملائه من فئة الصفوة حاملي بطاقات بنك وربة الائتمانية تحت عنوان: «اصرف ما في الجيب.. يجيك الجيب» والتي صممت لضمان حصولهم على الفائدة القصوى عند تسديد قيمة مشترياتهم بواسطة البطاقات الائتمانية في الكويت أو أثناء تجوالهم في الخارج.

وتخص الحملة عملاء شريحة الصفوة بباقة من المميزات تتوج بدخولهم السحب على سيارة تويوتا لاند كروزر الذي ستعلن نتائجه مع انتهاء تاريخ الحملة تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

وبهذه المناسبة، تحدث سايمون كليمنتس، رئيس المجموعة المصرفية للأفراد، بأن هذه الحملة تأتي لتسليط الضوء على عملائنا من شريحة الصفوة الذين يتمتعون بأرقى الخدمات المصرفية الشخصية وبامتيازات خاصة تناسب اسلوب حياتهم وتتجاوز تطلعاتهم بجو من الخصوصية، حيث تبدأ الحملة من 1 يونيو إلى 31 أغسطس، ليستطيع خلالها عملاء حساب الصفوة الحصول على فرص لدخول السحب على الجائزة الكبرى بمعدل فرصة واحدة مقابل كل 100 دينار يسددونها بواسطة بطاقاتهم الائتمانية ومن ضمنها بطاقة فيزا Signature التي اطلقت مؤخرا، بالإضافة الى البطاقات مسبقة الدفع، على أن يكون تاريخ إصدارها يعود الى ما قبل 1 يونيو 2017.

وتشمل عروض بنك وربة أيضا لعملائه من حملة البطاقات الائتمانية، ضمان حصولهم على 1% من قيمة مشترياتهم أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن بنك وربة يتميز بتصميم بطاقات ائتمانية تضمن الفائدة القصوى لعملائه المميزين، وبناء عليه أطلق البنك في وقت سابق من هذا العام بطاقة فيزا Signature الائتمانية التي تفتح لهم آفاقا جديدة منها تأمين سفر تكافلي عائلي مجاني، خصومات وعروض لدى أرقى المطاعم وأكثر من 900 فندق فاخر في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى عضوية برنامج LoungeKey الذي يمنح دخولا مجانيا لقاعات انتظار كبار العملاء في أكثر من 750 مطارا حول العالم، وهذا غيض من فيض.