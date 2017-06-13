الشركة توفر خدمات تأمين «أون لاين» تتميز بالأمان وسهولة الإنجاز

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عين للتأمين التكافلي عدنان سعود العون: ان الشركة تسعى لتقديم منتجات تأمينية غير تقليدية تتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح العون خلال الغبقة الرمضانية التي أقيمت للعاملين وأسرهم مساء أمس الأول وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة، أن شركة عين للتأمين التكافلي شركة مساهمة كويتية، تأسست عام 2006 وتزامن موعد الغبقة الرمضانية مع مرور عام على اعادة تشكيل مجلس إدارتها من خلال مساهمين جدد في 2016.

وأضاف ان الشركة لديها خطة مستقبلية للتوسع الجغرافي داخل الكويت، والتعاون مع إدارة اتحاد شركات التامين بتواجد ممثلين لها باللجان المختلفة داخل الاتحاد والعمل على تطوير منتجات التأمين، ولاسيما ممارسة دور فعال في خلق الوعي اللازم لدى الأفراد وتوضيح الواجبات والحقوق لحملة الوثائق، لافتا في الوقت نفسه إلى أن رؤية الشركة تكمن في قناعتها الأكيدة الثابتة في وضع عملائها في مقدمة اهتماماتها وان تتخذ الخطوات الكفيلة بترجمة ذلك عمليا من خلال توفير مجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية المرنة الكفيلة بالاستجابة إلى كل الاحتياجات.

‎وتابع: «تسعى الشركة إلى التشجيع على تواجد منظمات متخصصة للتأمين كإنشاء هيئة صناعة التأمين وكذلك والمساهمة في تطوير قوانين وتشريعات التأمين في الكويت، والمساهمة في تقوية البنية التحتية لصناعة التأمين».

‎وبين ان الشركة تتميز بتقديم حزم تأمينية شاملة مبتكرة لكل من المؤسسات والأفراد، حيث إنها تغطي مجموعة متكاملة من وثائق التأمين لحماية الممتلكات المادية وتوفير الحماية الشاملة للعاملين، ولاسيما الأفراد والمتمثلة في تأمين السيارات والمنازل والحوادث الشخصية وبسعر اقتصادي تنافسي ميسر.

‎وذكر العون أن الشركة توفر خدمات تأمين «أون لاين» تتصف هذه الخدمات بمنتهى السرية والأمان وسهولة الإنجاز وتخفيض واختصار الأعمال الورقية سعيـــا لتوفير الجهد والوقت.