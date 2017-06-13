هدية تصل إلى 6 آلاف دينار عند شراء أي سيارة أودي جديدة

استقبلت شركة أودي الكويت، ممثلة بشركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، شهر رمضان الكريم بمنح هدايا قيمة لمشتري السيارات خلال الشهر الفضيل.

وتزامنا مع روح العطاء في هذا الشهر، طرحت الشركة عرضا جديدا يتيح للعملاء الذين يشترون أيا من سيارات أودي الجديدة خلال شهر رمضان، الحصول على هدية قيمة تصل إلى 6000 دينار كويتي طبقا للسيارة التي يتم شراؤها تمكنهم من استخدامها كقيمة ائتمانية تستخدم في مركز خدمة أودي أو حسمه من سعر سيارتهم الجديدة.

وفي سياق تعليقه على العرض، قال طارق الشافعي، مدير عام شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات: تتمتع أودي ببصمــة مميــزة وأداء قوي فـي الكويت، كمــا تواصــل طرح مجموعة مميزة من الطـــرازات وذلك فــــي إطـــار مساعي الشـــركة لتلبيـة احتياجــــات وأذواق مختلف شرائح العماء.

ولا شك أن عرضنا هذا سيشجع الكثيرين لشراء احــدى سيارات أودي الفاخرة.

ويتاح العرض على مجموعة من موديلات أودي تتضمن سيارات A3 الأصغر حجما وصولا إلى طراز A8 سيدان الفاخــرة، بالإضافة الى كامل فئة Q الرياضية متعددة الاستخدامات مثل Q2 وQ3 وQ5 وسيارة Q7 ذات المقاعد السبعة، وسيارة Audi TT الشهيرة وفئة RS مثل RS 3 Sportback بالإضافة إلى RS 7 الأنيقة.

ويمتد العرض أيضا ليشمل سيارة Audi A5 Sportback الجديدة التي تعتبر تجسيدا حقيقيا لمفهوم السيارة الرياضية الأنيقة، حيث تجمع في تصميمها عناصر الشكل الانسيابي لسيارة الكوبيه مع التصميم العملي لسيارة سيدان كبيرة، ويتميز هذا الطراز الجديد ذي الخمسة أبواب بهيكل جديد أخف وزنا من سابقه، ويشتمل على نظام ترفيه معلوماتي مبتكر ومحدث بالإضافة إلى التصميم الداخلي الفاخر، كما تم تزويد السيارة بشاحن توربيني ومحرك من 4 أسطوانات بسعة ليترين ينتج قوة تبلغ 252 حصانا وعزم دوران 273 نيوتن متر لتنطلق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.3 ثوان فقط.

أما سيارة Audi Q2 الجديدة كليا، فهي تتسم بطابع شمولي، حيث تأتي بتصميم رياضي متعدد الأغـراض يعتبر ملائما للقيادة اليومية ومختلف الظروف، ســـواء على الطـــرق الوعرة أو طرقات المدينــة.

تمتاز السيارة بتصميمها الشبابي العصري الجذاب ذي الزوايا الانسيابية، ويتيح مقعد السائق الرياضي كل الراحة وإمكانية رؤية واضحة في كافة الاتجاهات، مع توفير كافة التقنيات التي تكون في العادة حكرا على سيارات الفئة الأولى لدى العلامات الأخرى، مثل الشاشة بقياس 12.3 بوصة والمزايا الاختيارية للمساعدة في ركن السيارة.

ويشار إلى أن كل موديلات Audi A5 Sportback الجديدة وAudi Q2 وكامل مجموعة سيارات أودي تتوافر في معرض أودي الجديد في الشويخ الصناعية، والتي تفتح أبوابها خلال الشهر الفضيل من الساعة 10:00 صباحا حتى: 2 بعد الظهر، ومن الساعة 08:30 مساء حتى 11:30 ليلا.