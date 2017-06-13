ارتفعت قيمة العملة الإلكترونية «بتكوين» أمس فوق 3 آلاف دولار للمرة الأولى، لتستمر في ارتفاعها الكبير لهذا العام مدعومة بتزايد

الطلب من المستثمرين في آسيا.

وارتــفــعت قـيـمة «بتكوين» إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3012.05 دولارا، وفقا لموقع «كوينديسك»، وفي الأسبوع الماضي سمحت العديد من منصات التداول الصينية الرئيسية للعملاء باستئناف سحب العملة، بعد توقف ذلك في أوائل فبراير وسط التدقيق من البنك المركزي الصيني.

وقد سجلت العملة الإلكترونية ارتفاعا كبيرا خلال العام الحالي حيث ارتفعت بأكثر من 200%، وقد تضاعفت قيمتها بثلاث مرات منذ تداولها عند 968 دولارا في 31 ديسمبر، وارتفعت بما يقرب من 30% في يونيو.

ومن العوامل التي أسهمت في ارتفاع العملة مؤخرا، هو تزايد الطلب عليها في آسيا بعد أن وافقت الحكومة اليابانية على قبولها كطريقة دفع قانونية في أبريل.