السهو: نعمل على توفيق أوضاع الشركة بما يواكب متطلبات السوق

يوسف لازم

قال رئيس مجلس ادارة شركة الصفاة العالمية القابضة أحمد الرشيد إن «الشركة اعتمدت خطة استراتيجية شاملة للتوسع من خلال اقتناص الفرص التي تضمن عوائد مجزية مستقرة».

وأوضح الرشيد أن «الشركة تعكف حاليا على تنفيذ جوانب من تلك الاستراتيجية لتعزيز وضعها المالي، إذ تقوم بدراسة وتقييم مشاريع جديدة لتوظيف السيولة المتوافرة لديها بما يحقق الأهداف المرجوة».

وأشار إلى أن «استراتيجية الشركة تشترط أن يكون النشاط التشغيلي لا يتأثر كثيرا بتقلبات الأسواق العالمية بل يكون شبه معدوم»، لافتا إلى مساعي «الصفاة العالمية القابضة» للتخارج من الاستثمارات غير المدرة».

وأفاد الرشيد بأن إجمالي الموجودات في الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بلغ 7.04 ملايين دينار، وأن خسارة الشركة عن العام 2016 وصلت إلى 44.1 ألف دينار، أي بواقع 0.66 فلس للسهم، لافتا إلى أن «إجمالي حقوق المساهمين في الشركة للعام 2016 بلغ 6.9 ملايين دينار، بينما بلغت القيمة الدفترية للسهم في آخر العام الحالي 104 فلوس».

من جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي في شركة الصفاة العالمية القابضة أحمد السهو عن نجاح إعادة هيكلة الأوضاع المالية، ومن ثم العودة من جديد إلى البورصة، معتبرا أن «عودة الشركة للبورصة تعكس سلامة وضعها القانوني، وتمثل نقطة انطلاقة جديدة لتداول أسهمها بين مساهميها وفقا للقواعد والشروط المقررة من قبل الجهات الرسمية».

وأوضح السهو أن «(الصفاة) لديها مطلبات قضائية ضد شركات وجهات يتوقع أن تكون أكثر وضوحا خلال الفترة المقبلة»، مشيرا إلى أن «الشركة ستعمل على توفيق أوضاعها بما ينسجم مع الشروط والضوابط المتبعة في البورصة فيما يخص الرسملة».

وأكد أن «الشركة لديها خطة واضحة المعالم، سيكون لها أثرها في تعظيم حقوق المساهمين»، لافتا إلى أن التوسعات المستقبلية تعتمد على اقتناص الفرص الواعدة وذات العوائد المنتظمة».

وكانت الجمعية العمومية العادية التي انعقدت أمس أقرت البنود التي تضمنها جدول الأعمال، بما فيها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات وغيرها.