العثمان: توفر حماية للعميل ضد تجنب أي تغيير في سعر تحويل العملات مستقبلاً

استجابة منه لاحتياجات العملاء وتلبية متطلبات أنماط الحياة الخاصة بهم، استهل بنك الكويت الوطني شهر رمضان المبارك بتوفير بطاقة جديدة مسبقة الدفع بالريال السعودي مجانا لعملائه المتجهين لزيارة بيت الله الحرام في المملكة العربية السعودية.

وتعليقا على الإصدار الجديد، عقب نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان قائلا: يتواجد بنك الكويت الوطني أينما يتطلب عملاؤه إنجاز معاملات مصرفية، سواء كان محليا او اقليميا او عالميا، وعندما يسافر عميل الوطني لأداء مناسك الحج او العمرة، نسعى من جانبنا لضمان تمتعه برحلة سلسة لأقصى حد ممكن.

فتوفير بطاقة مسبقة الدفع بالريال السعودي يساعد على تلبية احتياجات عملائنا والتحكم في حـدود الإنفاق في آن واحد.

وأشار العثمان إلى أن بطاقة الوطني مسبقة الدفع بالريال السعودي توفر حماية للعميل ضد تجنب أي تغيير في سعر تحويل العملات مستقبلا بما يوفر أعلى مستويات الحماية والأمان ككافة بطاقات الوطني الأخرى.

كما سيتمتع العملاء بالعديد من العروض والمكافآت. وأضاف قائلا: بإمكانك التقدم لطلب بطاقة الوطني مسبقة الدفع بالريال السعودي من خلال خدمة الوطني عبر الانترنت أو خدمة الوطني الهاتفية أو عن طريق زيارة شبكة أفرع الوطني وسوف يتم توصيل البطاقة إليك بدون رسوم توصيل، وبإمكانك تعبئة بطاقة الوطني مسبقة الدفع بالريال السعودي عن طريق خدمة الوطني عبر الانترنت أو خدمة الوطني الهاتفية وذلك بالاتصال على 1801801. وسيتم اعفاء العملاء من دفع رسوم اصدار البطاقة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح العثمان أنه سيكون بإمكان عملاء بنك الكويت الوطني استخدام بطاقة الوطني مسبقة الدفع بالريال السعودي بسهولة ويسر للتسوق عبر الإنترنت ولدى أجهزة نقاط البيع بالإضافة إلى السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية.