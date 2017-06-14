الناقلة وزعت صناديق القرقيعان على الأطفال والعائلات في صالة المغادرة

أعلنت شركة طيران الجزيرة، أول ناقل جوي من القطاع الخاص في الكويت والشرق الأوسط، أنها احتفلت بالتقليد السنوي للأطفال، من خلال توزيع صناديق القرقيعان المصممة بشكل جميل للأطفال والعائلات في صالة المغادرة وعند كاونتر التسجيل الخاص بطيران الجزيرة. وبينت الشركة أنه كجزء من التقاليد الكويتية الراسخة، فلقد حصل المسافرون صغار السن منهم على تشكيلة مميزة من الحلوى، لافتة إلى أنها تهدف إلى نشر الابتسامات في كل مكان خلال هذا الوقت المميز من العام.

إضافة إلى ذلك، وتماشيا مع شهر رمضان الكريم، فقد قامت «طيران الجزيرة» بتزيين محطات رئيسية مثل صالة المغادرة والبوابة B المخصصة لرحلاتها وعلى متن الطائرة لعرض رسائل تعكس أهمية العطاء والعطف لدى المسافرين. وتعليقا على هذه الفعالية، أوضح الرئيس التنفيذي في الشركة روهيت راماشاندران، أن القرقيعان يشكل فرصة سعيدة بالنسبة للشركة لتعريف الأطفال على هذا التقليد الغني، ليواصلوا الاهتمام به في المستقبل. وقال إن هذه اللفتة اللطيفة تأتي بمنزلة تأكيد للأثر الإيجابي الذي يستطيع الجميع تحقيقه في المجتمع، مهنئا الكويت وشعبها وجميع المقيمين فيها بحلول شهر رمضان الكريم.

ولإحداث تغيير إيجابي في الكويت، يأتي الاحتفال السنوي بالقرقيعان من «طيران الجزيرة» ضمن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية، الذي تهدف من خلاله إلى تعزيز العلاقات بين جميع فئات المجتمع في الكويت.