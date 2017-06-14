الحادث تسبب في احتكاك أسفل الطائرة بالسطح العلوي لسيارة سحب الطائرات

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن تعرض إحدى طائراتها من نوع ايرباص A320-214 لحادثة بسبب فشل وصلة السحب لسيارة السحب الخاصة بالطائرات والذي نتج عنه تعرض نظام الهبوط الخاص بمقدمة الطائرة لبعض الأضرار المحدودة، حيث تسبب ذلك في احتكاك أسفل الطائرة بالسطح العلوي لسيارة سحب الطائرات.

وتم إنزال جميع ركاب الطائرة عن طريق السلالم المخصصة لذلك ولم يتعرض أي من ركاب الطائرة لأي أذى.

وتؤكد الخطوط الجوية الكويتية حرصها على سلامة ركابها وتطبيقها لجميع الإجراءات المطلوبة من الإدارة العامة للطيران المدني والهيئات الدولية المختلفة.

وسيتم تشكيل لجنـــــة تحقـــــــيق فنية لتحديد الأسباب التي أدت لهذه الحادثة واتخاذ اللازم حســــــــــب الإجراءات المعتمدة.