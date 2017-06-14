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دشنت شركة «السور» لتسويق الوقود دورة تدريبية عملية لتدريب موظفيها والكوادر الوطنية لتطبيق أليات الصحة والسلامة والبيئة وتقديم الاسعافات الاولية ومكافحة الحرائق ومواجهه المواقف الحرجة في محطاتها ومناطق العمل.

في هذا السياق، قالت الشركة في بيان صحافي ان الدورة التدريبية التي نظمتها الشركة بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة يهدف الى إصقال موظفي الشركة وموجهين المحطات من حديثي التعيين بمبادئ الوقاية الاولية للحوادث ومكافحة الحرائق بكل انواعها، مشيرة الى اعداد الدورة تم بالتنسق مع الجهات المختصة للخروج بأكبر الفوائد للمتدربين الجدد.

واوضحت «السور» ان الدورة اقيمت في مقر الشركة ومقر الاطفاء «المطافي» في منطقة كبد خلال شهري ابريل ومايو الماضيين بالتعاون مع الادارة العامة للإطفاء والجامعة الاسترالية وشركة الفضاء السبراني للاستشارات وتقنية المعلومات لدعم المتدربين وإثقال خبراتهم ولتحسين الأداء وتعلم مهارات الجديدة لمواكبة التطور داخل بيئة العمل.

وأشارت الى ان الدورة التدريبية تهدف في المقام الاول الى ابراز الاهمية القصوى لتطبيق نواحي الصحة والسلامة والبيئة في محطات «الفا» بالاضافة الى خدمة العملاء وتأهيل الكوادر البشرية في الشركة على التعامل الفوري مع الطواري وخدمة العملاء، لاسيما في محطات المناطق البعيدة والطرق السريعة.

وذكرت «السور» ان إقامة مثل تلك الدورات التدريبية تعزز من جودة الكوادر الوطنية الفنية المتخصصة بهدف تطوير مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات الحديثة وفقا لتخصصاتهم المتنوعة في مجالات الصحة والسلامة، مؤكدة انها الدورة التدريبية تعد قيمة مضافة لجودة مخرجات التعليم من حديثي العمل بالشركة وتطويرها، وكذا الاستفادة من الخدمات التدريبية للشركات والمؤسسات الأخرى.

وأوضحت أن الشركة تسعى دائما للتأكيد على قدرة وكفاءة إدارة وتشغيل محطات الوقود ومراكزها وفقا لأفضل المعايير والأسس المعتمدة من قبل الجهات المتخصصة، مؤكدة انها تعمل جاهدة الى تقديم الخدمات المتميزة لعملائها باستمرار تسهيلا للمستهلك في تقديم افضل الخدمات واكثرها أمانا.