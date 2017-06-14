عينت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حسن اليوسف، في منصب المدير العام لمكاتبها في سلطنة عمان.

وسيكون اليوسف مسؤولا، من مقره في مكاتب الشركة بمسقط، عن قيادة العمليات التجارية للاتحاد للطيران على مستوى سلطنة عمان، فيما تواصل الشركة تعزيز وجودها وعملياتها على امتداد المنطقة.

وشغل حسن اليوسف في وقت سابق منصب المدير العام المساعد لمكتب الشركة في بيرث بأستراليا، حيث تولى قيادة فريق العمل لتحقيق معدلات العائدات المستهدفة لعام 2016، ودفع عجلة التعاون مع فيرجن أستراليا شريكة الاتحاد للطيران بالحصص.

وفي هذا الخصوص، تحدث حارب مبارك المهيري، نائب أول للرئيس لشؤون المبيعات في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، قائلا: تأتي ترقية حسن بمنزلة إشادة بالعمل الجاد الذي قام به، ويسرنا أن يتولى قيادة المسيرة المتواصلة للنجاح على مستوى العمليات التجارية للشركة في عمان.

وأضاف: تلتزم الاتحاد للطيران إزاء تعزيز وتطوير مهارات قيادييها من المواطنين الإماراتيين ومكافأة الجهود التي يبذلونها، بما يسهم في تعزيز نجاح الشركة وترسيخ مكانتها.

وأظهر اليوسف، من خلال عمله، مهارات فاعلة على الصعيد التجاري والاستراتيجي والتحليلي والقيادي، وقبيل توليه هذا المنصب، شغل منصب مدير التسعير في شبه القارة الهندية وآسيا الوسطى، حيث أوكل إليه مهمة تعزيز العائدات على مستوى المنطقة.