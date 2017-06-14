أقام البنك الأهلي الكويتي غبقة رمضانية على شرف موظفيه بمناسبة شهر رمضان المبارك وكذلك للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس البنك، وقد ساد الحفل أجواء من البهجة والسرور، حيث أقيمت الغبقة بفندق جميرا شاطئ المسيلة، بحضور موظفي البنك ومشاركة الإدارة التنفيذية وعلى رأسهم ميشال العقاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي.

وكانت أمسية الحفل مليئة بالمفاجآت، حيث تضمنت فقرات ترفيهية عديدة من بينها موسيقى الجاز، وفرقة خاصة للاحتفال بالقرقيعان، وركن خاص لأخذ صور «سيلفي» تذكارية للحاضرين لهذا الاحتفال المميز.

كما تخلل الأمسية الترفيهية العديد من السحوبات، فاز من خلالها موظفو البنك بهدايا قيمة من بينها تذاكر طيران لكل من باريس ولندن وبرشلونة ومصر والهند ودبي، وكذلك شاشات تلفزيون وأجهزة هواتف نقالة. أما السحب على الجائزة الكبرى فقد شمل سيارة جي إم سي، وقد فاز بها أحمد فضل من قسم الخدمات المصرفية للأفراد في البنك.

وتأتي الغبقة الرمضانية ضمن العديد من الأنشطة التي يقيمها البنك خلال شهر رمضان المبارك، والتي تضمنت توزيع نسخ من القرآن الكريم مطبوعة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، وتوزيع صناديق المواد الغذائية والتموينية على المحتاجين، والاحتفال بالقرقيعان مع الأطفال المصابين بمتلازمة داون، ورعاية بطولة كرة السلة الرمضانية.