منظر فريد لا يتكرر في الصحراء يتكون من 430 قطعة من الخشب

عدة الصيد بالصقور تشمل كل ما هو مطلوب للتمتع برحلات صيد ناجحة ابتكرت شركة Bentley مجموعة إكسسوارات رائعة لعشاق رياضة الصيد بالصقور، وذلك من خلال تقديم نسخة Bentayga Falconry من Mulliner.تحتوي Bentayga Falconry، التي تم تصنيعها يدويا من قبل قسم Mulliner المتخصص بتصميم التجهيزات الشخصية لسيارات Bentley، على وحدة مميزة في الجهة الخلفية للسيارة تشتمل على جميع التجهيزات اللازمة للتمتع برحلات صيد ممتعة بالصقور.



ومن أبرز ما يميز Bentayga Falconry من Mulliner وحدتان مستقلتان مكسوتان بنسيج الفلين الطبيعي، وهما عبارة عن منصة طيران رئيسية وصندوق للمرطبات، وقد تم تركيب هاتين الوحدتين على درج متحرك يتيح سهولة الوصول إليهما، ويوجد في داخل وحدة الطيران الرئيسية درج خاص مكسو بقشرة بلون Piano Black عليه شعار الصقر الشروقي، وهو يحتوي على هوائيات تعقب بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مجموعة أدوات، قيود لربط الطيور، وسكين Buck طوله 3.5 بوصات بمقبض خشبي.

وأسفل هذه الوحدة يوجد درج تخزين مخفي من إنتاج شركة Hotspur محفور عليه بالليزر ويضم أقساما مستقلة تحتوي على وحدة تعقب الطيور بنظام GPS، ومنظار مكبر، وأغطية لرؤوس الطيور وقفازات مصنوعة يدويا من الجلود. أما صندوق المرطبات فيحتوي على ثلاث زجاجات معدنية وأكواب متينة، إضافة لملاءة وفوط منعشة للوجه.



وهناك مسندان منفصلان لوقوف الطيور مخزنان في صندوق خاص مكسو بنسيج الفلين الطبيعي يتم تركيبهما في تجويف صلب مدمج في جانب صندوق المركبة، كما تم بعناية دمج غطاء حماية لأرضية الصندوق والعتبة الخلفية ـ مصنوع أيضا من الفلين ـ في الجزء الخلفي من مركبة Bentayga‏. وباستخدام هذه الميزة التي يمكن تغيير اتجاهها بالتلازم مع مسند وقوف الطيور المدمج في السيارة، يمكن لهواة الصيد بالصقور أن يعدوا صقورهم في مكان مريح ومظلل.

أما داخل مقصورة Bentayga المكسوة من Hotspur فيوجد مسند لوقوف الطيور يمكن فكه ويستخدم لنقل الطيور، إضافة لوجود رباط خاص وكل هذا ضمن مسند الذراع الأوسط، الأمر الذي يعد نموذجا فخما يعكس مهارة Mulliner الفائقة في استخدام أخشاب الزينة.



وقد تم ابتكار مشهد خلفية الكثبان الصحراوية التي يحلق فيها أحد صقور الشروقي باستخدام 430 قطعة منفصلة من الخشب تم جلبها من مختلف أنحاء العالم، واستغرق تصنيعها يدويا تسعة أيام كاملة.

وتم اختيار فصيلة صقر الشروقي تحديدا لتزين اللوحة الخشبية التي صممها قسم Mulliner في مركبة Bentayga Falconry، وهي الفصيلة التي يتم استخدامها للصيد على مدار آلاف السنين، كما أنها لا تزال واحدة من أكثر أنواع الطيور التي يقبل الصيادون على اقتنائها ومن أكثر الطيور قيمة اليوم، حيث تبلغ أسعار بعض الطيور الاستثنائية منها ما يصل إلى مليون دولار.



تتميز الكسوات الخشبية من إنتاج Mulliner بأن أي منها لا تماثل الأخرى مطلقا، كما أن المهارة الواضحة للحرفيين الذين يعملون في المصنع الموجود في مدينة كرو تبدأ أساسا من اختيار قطعة الخشب الصحيحة بناء على مواصفاتها الفريدة، مثل تشكيلات أخشاب Lacewood التي تحاكي شكل رمال الصحراء المتموجة بفعل الرياح. أما بالنسبة لصورة الصقر نفسها، فقد تم الوصول إلى شكل كل ريشة عبر قطع هذا الشكل من قشرة خشبية ذات نوع خاص.



تأتي بعد ذلك عملية التظليل الرملي لكي تضفي تدرجا داكنا أكثر على أطراف الأجنحة، مما يولد شكل الظلال ويوحي بوجود عمق في الصورة. وكل قطعة خشب من القطع الـ 430 المكونة لصورة صقر الشروقي الخشبية المطعمة قد خضعت لأربع عمليات منفصلة من القطع، التظليل الرملي، الضغط والقطع المزدوج، قبل أن يجري تجميعها يدويا على مدى 9 أيام.