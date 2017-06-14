انطلقت مبادرة الأﭬنيوز الرمضانية السنوية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والتي تهدف الى جمع التبرعات الخيرية طيلة شهر رمضان المبارك في الأﭬنيوز، بهدف توفير وسائل التعليم الأساسية في القارة الأفريقية، حيث ملايين الأطفال الذين لا يمكنهم الالتحاق بالمدارس لعدم توافر أساسيات التعليم كالكتب، الصفوف التعليمية والمعلمين.

ودعت إدارة الأﭬنيوز زوارها الكرام الى دعم الحملة، مشيرة الى أن الملايين من الأطفال لا يملك أي منهم قلما يوما في حياته، وهم لا يستطيعون قراءة أو كتابة أسمائهم، كما يضطر البعض منهم للمشي لساعات طويلة للوصول لمدارسهم ان وجدت.

وقالت: ان نحو 50 مليون طفل حرموا من التعليم لعدم توافر البيئة الصالحة للدراسة ويجبر أكثر من 168 مليون طفل على العمل بدلا من الذهاب الى المدرسة.

وخصصت إدارة الأﭬنيوز جهازين للتبرع النقدي باستخدام بطاقات السحب الآلي الموزعة في غراند أﭬنيو والقبة الثانية في سكند أﭬنيو، علما بأن جميع المبالغ المحصلة سوف تدخل الحساب الخاص لجمعية الهلال الاحمر الكويتي ابتداء من دينارين أو أكثر.

ويتم تنفيذ الحملة برعاية كل من شركة محمد حمود الشايع، بنك بوبيان وفانتسي ورلد انطلاقا من سياسة المسؤولية الاجتماعية وحرصا على المشاركة في مختلف الجهود والمبادرات التي تعنى بالعمل الخيري. كما شاركت أيضا مجموعة بهبهاني بألفي حقيبة مدرسية للمساهمة بتوفير أحد متطلبات التعليم. من جانبه، قال مدير عام بنك بوبيان وليد خالد الياقوت: ان مشاركة بنك بوبيان ورعايته للحملة يعد جزءا من مسؤوليتنا الاجتماعية كبنك اسلامي ودورنا الاجتماعي وحرصنا على المشاركة في الحملات والفعاليات التي يمكن ان تحقق الفائدة لأكبر قطاع ممكن سواء داخل الكويت او خارجها من خلال المؤسسات الحكومية التي تعمل باسم الكويت في الخارج كالهلال الاحمر الكويتي.

وأضاف ان ابرز ما يميز هذه الحملة هو انها جاءت كمبادرة من القطاع الخاص ممثلة في الاﭬنيوز الشهير وان ريعها سيذهب من خلال الهلال الاحمر الكويتي لدعم التعليم للاطفال في افريقيا وهي رسالة مهمة جدا.

من جهته، قال د.هلال الساير ممثلا عن الهلال الأحمر الكويتي: إن حملة الأﭬنيوز الخيرية للتبرع تأتي تكليلا لبرنامج جمعية الهلال الأحمر الكويتي الحافل بالأنشطة والفعاليات الاجتماعية سواء على المستوى المحلي او الدولي، والتي تعزز من خلالها الجمعية مكانتها ودورها في دعم وتوثيق أواصر الترابط والعطاء والإخاء وتقوية التواصل والتفاعل والمشاركة مع أفراد المجتمع.