يوسف لازم

قال رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للفنادق احمد الكندري ان الشركة حققت صافي أرباح 104 الاف دينار عن 2016 مقابل أرباح قدرها 267 ألف دينار عن 2015، أي بانخفاض نسبته 61%‏، وبلغت ربحية السهم 1.8 فلس مقابل 4.8 فلوس للسهم عن 2015.

وأضاف الكندري خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة، والتي انعقدت أمس، ووافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5%‏ ما يعادل 5 فلوس للسهم، أنه خلال العام 2016 تم بيع احد اصول الشركة الكويتية للتجهيزات الغذائية احدى الشركات التابعة، الا انه نتيجة لسياسة التحوط والشفافية فقد تم تكوين مخصصات للمخزون والعملاء بقيمة 400 ألف دينار كان له بالغ الاثر في انخفاض أرباح الشركة لعام 2016.

قطاع الاغذية

وقال الكندري: «قدم قطاع الاغذية والمشروبات افضل اداء للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث ارتفعت الايرادات بما يقارب 349 ألف دينار اي بنسبة 5%، نتيجة تنفيذ عقود جديدة خلال العام مثل عقد ضيافة الديوان الأميري، وعقد وزارة التربية والتي انعكست على نتائج هذا القطاع».

ويتضح ذلك من خلال النتائج المالية لشركة صفاة للتجهيزات الغذائية، حيث حققت صافي ربح بلغ 227 ألف دينار بارتفاع نسبته 444% مقارنة مع صافي ربح بلغ 5 الاف دينار لنفس الفترة من العام الماضي نتيجة تنفيذ بعض العقود الحكومية الجديدة.

اما الشركة الكويتية للتجهيزات الغذائية فقد حققت أرباحا قدرها 278 ألف دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقابل خسارة قدرها 192 ألف دينار لنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة بيع احد اصول الشركة خلال 2016 ما نتج عنه ايرادات بقيمة 410 الاف دينار.

كذلك شركة رامو التجارية الحاملة للعلامة التجارية كيك ان بيك فقد حققت الشركة صافي خسارة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بلغ 554 ألف دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي (40:2015 ألف دينار) وذلك نتيجة مخصصات للمخزون لبعض المواد الاولية غير المستخدمة وكذلك مخصصات لحسابات العملاء بلغت 326 ألف دينار وذلك طبقا لمبدأ الحيطة والحذر وكذلك تماشيا مع سياسة الشركة الجديدة لرفع كفاءة التشغيل وتعديل الوضوع الراهن.

قطاع الفنادق

اما قطاع الفنادق المتمثل في شركة سفير الدولية لادارة الفنادق (شركة تابعة)، فأشار الكندري الى أنه قد انتهت السنة المالية بارتفاع قدره 58% مقارنة بالعام الماضي، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 251 ألف دينار في نهاية 2016، مقابل صافي ربح قدره 159 ألف دينار لنفس الفترة من عام 2015.

استمرار النهج

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة فوزي المسلم، ان الشركة استمرت بانتهاج سياستها المتحفظة باتخاذ مخصصات بلغت 400 ألف دينار كويتي في نهاية 2016 مقارنة مع 170 ألف دينار في 2015.

وأضاف المسلم: «وضعت الشركة نصب عينها كذلك سياسة العمل بكفاءة تشغيلية تتناسب وايراداتها المحققة، وذلك دون ان يكون هناك اي تأثير على جودة الخدمات المقدمة فقد استطاعت تخفيض المصاريف العمومية والادارية خلال عامين بمبلغ 706 الاف دينار».

وأكد المسلم أن من أهم المؤشرات الدالة على متـــانة اداء الشــركة المالي انها وعلى الرغم من قيامها في نهاية العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015 بتسوية النزاع القانوني وسداد ما قيمته مليونا دينار كويتي، استطاعت مزاولة نشاطها بصورة طبيعية بل العمل نحو التوسع في نشاطها.