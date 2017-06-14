سوق العمل لا يشهد تسارعاً في نمو الأجور رغم قرب توازن العرض والطلب

أوضح حسين السيد، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة FXTM، أن هناك 4 مصارف مركزية أساسية ستعقد هذا الأسبوع اجتماعاتها، وهي الفيدرالي الأميركي، وبنك إنكلترا المركزي، والبنك السويسري الوطني، والبنك المركزي الياباني. وسوف يكون الفيدرالي الأميركي هو الوحيد الذي سيرفع معدلات الفائدة للمرة الثانية هذا العام، في حين ستبقي جميع المصارف المركزية الأخرى على سياساتها دون تغيير.

ووفقا لمرصد (CME’s Fedwatch)، فإن احتمال رفع الفائدة بحسب توقعات المتداولين بلغ 100%، وعليه فإن رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس يعتبر أمرا شبه حتمي، لكن تحرك الدولار صعودا أو هبوطا بعد صدور الإعلان اليوم الأربعاء يتوقف على عوامل أخرى.

وقال السيد انه على الرغم من تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى في 16 عاما، وتباطؤ نمو الوظائف الأميركية في مايو وتعديل أرقام شهري أبريل ومارس بالتخفيض، إلا أن المعدل الوسطي لثلاثة أشهر مازال فوق 120 ألف وظيفة وهو يعتبر كافيا لمواكبة نمو السكان في عمر العمل، إذا ليس هناك ما يقلق. واللافت في الأمر هو أن سوق العمل الذي بات قريبا من التوازن بين العرض والطلب لا يشهد تسارعا في نمو الأجور، وبالتالي، فإن الفيدرالي لن يكون مجبرا على تشديد السياسة النقدية بقوة، وستظل معدلات العوائد الأميركية الطويلة الأجل معرضة للضغوط، متوقعا أن تصدر قريبا أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة قبل إعلان الفيدرالي، ورغم أن هذه الأرقام لن تؤثر على القرار، إلا أنها سوف تؤثر على توقيت الرفع القادم لمعدلات الفائدة.

وثمة عنصر آخر مهم، توقع حسين السيد أن يحرك الدولار الأميركي ألا وهو ورود أي إشارات بخصوص توقيت وكيفية البدء بتقليص ميزانية الفيدرالي البالغة 4.5 تريليونات دولار، فبيع الأصول الواردة في هذه الميزانية سيعطي إشارة أقوى من الاكتفاء بعدم إعادة استثمار العوائد من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.

ورغم أن الفيدرالي هو البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي يلجأ إلى تشديد السياسة النقدية، إلا أن الدولار كان في اتجاه نازل منذ بداية العام وهبط إلى ما دون المستويات التي سجلت عقب الانتخابات. وهذا ما يفسر بأن السياسة النقدية، ورغم كونها عنصرا أساسيا في تحديد اتجاه العملات، إلا أنها ليست إلا عاملا واحدا من بين مجموعة من العوامل الأخرى. وإذا ما ظلت السندات سندات الخزانة الأميركية الطويلة الأجل معرضة للضغوط، فإن هذا يعني أن المستثمرين لا يؤمنون بأن التضخم سيعود، والأهم من ذلك هو أن هذه إشارة واضحة إلى أن المستثمرين في السوق باتوا أكثر تشكيكا في التداول الذي يراهن على ارتفاع التضخم، الأمر الذي سيحافظ على حالة الضغط على الدولار.